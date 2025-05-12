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Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session - 12.05.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session
Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T15:31+0300
2025-05-12T15:31+0300
суд
штраф
мессенджеры
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Ваер Свис ДжиЭмБиЭйч (Wire Swiss GmbH) и Оксен Прайвеси Тек Фаундейшен Лтд (Oxen Privacy Tech Foundation Ltd) привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями", - сказали в суде. Обе компании признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей каждой.
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суд, штраф, мессенджеры
суд, штраф, мессенджеры
15:31 12.05.2025
 
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session

Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session на 800 тысяч рублей

© fotolia.com / Sebastian Duda#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
"Ваер Свис ДжиЭмБиЭйч (Wire Swiss GmbH) и Оксен Прайвеси Тек Фаундейшен Лтд (Oxen Privacy Tech Foundation Ltd) привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями", - сказали в суде.
Обе компании признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей каждой.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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