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Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session

Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session - 12.05.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session

Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T15:31+0300

2025-05-12T15:31+0300

2025-05-12T15:31+0300

суд

штраф

мессенджеры

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Ваер Свис ДжиЭмБиЭйч (Wire Swiss GmbH) и Оксен Прайвеси Тек Фаундейшен Лтд (Oxen Privacy Tech Foundation Ltd) привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями", - сказали в суде. Обе компании признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей каждой.

https://1prime.ru/20250512/sud-857483676.html

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суд, штраф, мессенджеры