https://1prime.ru/20250512/shtrafy-857490112.html
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session - 12.05.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session
Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T15:31+0300
2025-05-12T15:31+0300
2025-05-12T15:31+0300
суд
штраф
мессенджеры
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_0:39:1500:883_1920x0_80_0_0_4f666d72db902a4748fea0d87748f677.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Ваер Свис ДжиЭмБиЭйч (Wire Swiss GmbH) и Оксен Прайвеси Тек Фаундейшен Лтд (Oxen Privacy Tech Foundation Ltd) привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями", - сказали в суде. Обе компании признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей каждой.
https://1prime.ru/20250512/sud-857483676.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76423/65/764236542_123:0:1456:1000_1920x0_80_0_0_08bdb8b3b4839cfe3088aabd55513f84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, штраф, мессенджеры
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session на 800 тысяч рублей
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
"Ваер Свис ДжиЭмБиЭйч (Wire Swiss GmbH) и Оксен Прайвеси Тек Фаундейшен Лтд (Oxen Privacy Tech Foundation Ltd) привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями", - сказали в суде.
Обе компании признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей каждой.
Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к норвежской Yara