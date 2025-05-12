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Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове
Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:47+0300
2025-05-12T11:47+0300
2025-05-12T11:47+0300
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ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге в Лондоне, который транслировало Польское телевидение. По его утверждению, "Россия не имеет права на пропорциональные действия". "Но тем не менее, естественно, мы ожидаем, что Россия ответит", - сказал он. Ранее Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".
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РОССИЯ, МОСКВА, Радослав Сикорский, Мария Захарова
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове
Сикорский: Польша готовится к ответу на закрытие генконсульства России в Кракове
ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге в Лондоне, который транслировало Польское телевидение.
По его утверждению, "Россия не имеет права на пропорциональные действия". "Но тем не менее, естественно, мы ожидаем, что Россия ответит", - сказал он.
Ранее Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".
Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске