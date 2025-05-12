Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250512/sikorskiy-857481847.html
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове
Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:47+0300
2025-05-12T11:47+0300
россия
москва
радослав сикорский
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге в Лондоне, который транслировало Польское телевидение. По его утверждению, "Россия не имеет права на пропорциональные действия". "Но тем не менее, естественно, мы ожидаем, что Россия ответит", - сказал он. Ранее Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".
https://1prime.ru/20250512/polsha-857481028.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, радослав сикорский, мария захарова
РОССИЯ, МОСКВА, Радослав Сикорский, Мария Захарова
11:47 12.05.2025
 
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове

Сикорский: Польша готовится к ответу на закрытие генконсульства России в Кракове

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© flickr.com / Terra Libera
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. Власти Польши готовятся к возможным ответным шагам РФ на закрытие генконсульства в Кракове, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский на брифинге в Лондоне, который транслировало Польское телевидение.
По его утверждению, "Россия не имеет права на пропорциональные действия". "Но тем не менее, естественно, мы ожидаем, что Россия ответит", - сказал он.
Ранее Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Кракове. По ее словам, "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан". Она добавила, что "адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре".
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске
11:23
 
РОССИЯМОСКВАРадослав СикорскийМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала