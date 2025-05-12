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СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России - 12.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250512/smi-857474280.html
СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России
СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России
Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:19+0300
2025-05-12T09:19+0300
политика
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германия
польша
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах. "Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в сообщении издания. По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны". Ранее Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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россия, франция, германия, польша, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон
Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
09:19 12.05.2025
 
СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России

Monde: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах.
"Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в сообщении издания.
По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны".
Ранее Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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ПолитикаРОССИЯФРАНЦИЯГЕРМАНИЯПОЛЬШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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