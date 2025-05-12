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СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России
СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России
Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:19+0300
2025-05-12T09:19+0300
2025-05-12T09:19+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах. "Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в сообщении издания. По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны". Ранее Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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Политика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
СМИ: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России
Monde: в ЕС посоветовали Зеленскому принять предложение переговоров от России
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах.
"Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в сообщении издания.
По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны".
Ранее Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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