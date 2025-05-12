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СМИ: Трамп одобрил заявление лидеров ЕС о новых санкциях против России

СМИ: Трамп одобрил заявление лидеров ЕС о новых санкциях против России - 12.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп одобрил заявление лидеров ЕС о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп одобрил заявление лидеров Франции, ФРГ, Польши и Британии о возможности новых санкций против России в случае непринятия условий... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:09+0300

2025-05-12T10:09+0300

2025-05-12T10:09+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп одобрил заявление лидеров Франции, ФРГ, Польши и Британии о возможности новых санкций против России в случае непринятия условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней и дал понять, что Вашингтон может тоже ввести санкции против Москвы, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейского чиновника. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. "Трамп одобрил их (лидеров - ред.) заявление и в частном порядке дал понять, что поддержит их, даже посредством дополнительных санкций, если это будет необходимо", - говорится в сообщении агентства. Впрочем, отмечает Блумберг, публичная риторика Трампа не соответствует заявлениям его европейских коллег, из-за чего возникают сомнения в готовности американского лидера ввести новые санкции в отношении России. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

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общество , москва, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин