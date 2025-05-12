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"Поставил под угрозу": Западу придется отказаться от санкций против России

"Поставил под угрозу": Западу придется отказаться от санкций против России - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Поставил под угрозу": Западу придется отказаться от санкций против России

Призыв американского президента Дональда Трампа к Киеву "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле поставил под угрозу планы Европы убедить США | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:17+0300

2025-05-12T17:17+0300

2025-05-12T17:17+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Призыв американского президента Дональда Трампа к Киеву "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле поставил под угрозу планы Европы убедить США в необходимости введения новых санкций против России и помешал намерению Лондона ввести новые ограничения, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. "Пост Дональда Трампа в социальной сети о том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с Россией, отбросил назад и, возможно, поставил под угрозу тщательно продуманные планы Европы по убеждению США в (необходимости - ред.) введения санкций против Москвы за отказ от предложения американского президента о 30-дневном прекращении огня", - говорится в публикации издания. Как отмечает Guardian, Великобритания отчасти из-за "вмешательства" Трампа уже отложила санкции, о которых, как предполагалось, должны были объявить в понедельник. При этом, указывает газета, страны ЕС пока продолжают придерживаться своих планов относительно принятия нового пакета антироссийских санкций в конце мая. Кроме того, неназванные дипломаты заявили изданию, что у Зеленского не было другого выбора, кроме как согласиться на предложение о переговорах в Турции, выдвинутое российским президентом. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

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сша, украина, дональд трамп, владимир путин, ес