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Производство стали в РФ в январе-апреле снизилось на 4,5%, до 23,1 млн тонн

Производство стали в РФ в январе-апреле снизилось на 4,5%, до 23,1 млн тонн - 12.05.2025, ПРАЙМ

Производство стали в РФ в январе-апреле снизилось на 4,5%, до 23,1 млн тонн

Производство стали в России в январе-апреле снизилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,1 миллиона тонн, а в апреле сократилось... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T20:46+0300

2025-05-12T20:46+0300

2025-05-12T20:46+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Производство стали в России в январе-апреле снизилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,1 миллиона тонн, а в апреле сократилось на 7,2% - до 5,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". При этом с января по апрель выпуск проката уменьшился на 6,1%, до 20 миллионов тонн, а в апреле его производство составило 5,1 миллиона тонн, что на 5% ниже аналогичного периода 2024 года. Выпуск чугуна за 4 месяца сократился на 0,2% в годовом выражении, до 17,2 миллиона тонн, однако в апреле увеличился на 0,9%, до 4,3 миллиона тонн. Производство стальных труб в январе-апреле уменьшилось на 7,3%, до 3,8 миллиона тонн, а за апрель составило 1 миллион тонн, что на 11,6% ниже показателя аналогичного периода 2024 года. Добыча железной руды за январь-апрель выросла на 2,3% и достигла 35,9 миллиона тонн, в апреле также увеличилась на 0,4%, до 9 миллионов тонн. Выпуск кокса валового сухого за четыре месяца упал на 3,3%, до 7,8 миллиона тонн, а за апрель - на 3,2%, до 2 миллионов тонн. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты компании ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, а также экономические и трудовые показатели.

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промышленность, сталь, металлургия