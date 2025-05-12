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Экс-президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Экс-президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве
Экс-президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве - 12.05.2025, ПРАЙМ
Экс-президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве
Экс-президент "Башнефти", бывший член Совета Федерации Виктор Хорошавцев заочно арестован и объявлен в розыск по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:00+0300
2025-05-12T10:00+0300
москва
башнефть
совет федерации
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экс-президент "Башнефти", бывший член Совета Федерации Виктор Хорошавцев заочно арестован и объявлен в розыск по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом агентству РИА Новости заявили в Тверском суде Москвы. "Хорошавцеву В.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде. Хорошавцеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск, добавили в суде.
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москва, башнефть, совет федерации
МОСКВА, Башнефть, Совет Федерации
10:00 12.05.2025
 
Экс-президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве

Экс-президента "Башнефти" Хорошавцева заочно арестовали и объявили в розыск

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экс-президент "Башнефти", бывший член Совета Федерации Виктор Хорошавцев заочно арестован и объявлен в розыск по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом агентству РИА Новости заявили в Тверском суде Москвы.
"Хорошавцеву В.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде.
Хорошавцеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск, добавили в суде.
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