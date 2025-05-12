https://1prime.ru/20250512/sud-857476044.html

Экс-президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве

Экс-президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве - 12.05.2025, ПРАЙМ

Экс-президента "Башнефти" заочно арестовали по делу о мошенничестве

Экс-президент "Башнефти", бывший член Совета Федерации Виктор Хорошавцев заочно арестован и объявлен в розыск по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:00+0300

2025-05-12T10:00+0300

2025-05-12T10:00+0300

москва

башнефть

совет федерации

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экс-президент "Башнефти", бывший член Совета Федерации Виктор Хорошавцев заочно арестован и объявлен в розыск по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом агентству РИА Новости заявили в Тверском суде Москвы. "Хорошавцеву В.Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказали в суде. Хорошавцеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск, добавили в суде.

https://1prime.ru/20250507/sud-857363455.html

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москва, башнефть, совет федерации