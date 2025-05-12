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Верховный суд поддержал взыскание с АО "Ангстрем" в пользу ВЭБа

Верховный суд поддержал взыскание с АО "Ангстрем" в пользу ВЭБа - 12.05.2025, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание с АО "Ангстрем" в пользу ВЭБа

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску госкорпорации ВЭБ взыскали более 596,5 миллиона евро (около 55... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:59+0300

2025-05-12T10:59+0300

2025-05-12T10:59+0300

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску госкорпорации ВЭБ взыскали более 596,5 миллиона евро (около 55 миллиардов рублей по текущему курсу) с производителя микроэлектроники АО "Ангстрем" (Зеленоград). Как говорится в опубликованном определении суда, судья ВС РФ Марина Антонова, изучив кассационную жалобу ответчика, отказала ему в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам. Этот спор, как и другие судебные разбирательства между сторонами, связан с кредитом, который ВЭБ выдал в апреле 2008 года заемщику АО "Ангстрем-Т" на строительство в Зеленограде завода "по производству субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм". В 2012 году АО "Ангстрем", принадлежавшее тогда, как и заемщик, экс-министру связи РФ Леониду Рейману, стало поручителем. Заемщик не смог расплатиться с банком и в октябре 2019 года по заявлению ВЭБа был признан банкротом. На февраль 2023 года задолженность АО "Ангстрем-Т" с учетом частичного погашения составляла около 93,8 миллиарда рублей. ВЭБ подал иски к поручителю. В первом деле суды взыскали с АО "Ангстрем" 815 миллионов евро основного долга, более 467,5 миллиона евро процентов за пользование кредитом и более 25,7 миллиона евро неустойки. Во втором деле суды взыскали более 17,8 миллиарда рублей так называемых мораторных процентов за период с 19 марта 2019 года по 3 февраля 2023 года. Это неустойка, которая продолжает начисляться должнику после введения первой процедуры банкротства, она обычно меньше договорной. При этом поручитель отвечает солидарно с заемщиком-банкротом. Наконец, в третьем иске ВЭБ в марте 2024 года потребовал от АО "Ангстрем" неустойку по договору поручительства, который предусматривал самостоятельную ответственность поручителя в случае неисполнения им обязательств за заемщика. Изначально ВЭБ просил взыскать более 1 миллиарда евро, позже истец уточнил иск и стал требовать более 596,5 миллиона евро, а также неустойку по дату оплаты. Три инстанции в Московском округе полностью удовлетворили иск, отклонив доводы ответчика о двойной ответственности за одно нарушение. В 2018 году ВЭБ купил АО "Ангстрем-Т" у кипрской Runica Investments Limited Реймана за 1 рубль. Имущественный комплекс завода "Ангстрем-Т" на торгах в ходе банкротства весной 2021 года приобрело ООО "НМ-Тех", структура ВЭБа.

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