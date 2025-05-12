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Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к норвежской Yara
Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к норвежской Yara - 12.05.2025, ПРАЙМ
Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к норвежской Yara
Арбитражный суд Москвы отложил на ноябрь предварительные слушания по иску латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:37+0300
2025-05-12T12:37+0300
2025-05-12T12:37+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на ноябрь предварительные слушания по иску латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе, о взыскании более 1,5 миллиардов рублей с норвежской химической компании Yara International, одного из крупнейших в мире поставщиков удобрений. Как сообщили РИА Новости в суде, на столь долгий срок слушания отложены, чтобы надлежащим образом известить ответчика об этом судебном разбирательстве. В материалах дела говорится, что иск заявлен о взыскании задолженности. Другие подробности пока не приводятся. Ранее этот же суд отложил на октябрь предварительные слушания по иску Uralkali Trading, через которую "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") экспортировал свою продукцию, к Yara International о взыскании около 18,3 миллиарда рублей. В том деле истец требует взыскать около 67,6 миллиона долларов и около 66,5 миллиона евро убытков, более 25,9 миллиона долларов и более 25,8 миллиона евро процентов, а также более 7,8 миллиона долларов убытков в связи с простоем судов и более 10 тысяч евро в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов, более 3 миллионов долларов и более 4 тысяч евро процентов. Сумма иска эквивалентна около 18,3 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 7 марта 2025 года, дату подачи иска. Ранее источник РИА Новости в суде сообщил, что Uralkali Trading просит суд взыскать с Yara International убытки, причиненные ему в связи с тем, что ответчик воспрепятствовал своим дочерним компаниям в оплате истцу задолженности за поставленный товар. Группа "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. Владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий". АО "ОХК Уралхим" контролирует крупнейшего российского производителя аммиака и одного из ведущих производителей карбамида "Тольяттиазот".
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бизнес, россия, восточная европа, уралхим, уралкалий, тольяттиазот
Бизнес, РОССИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, Уралхим, Уралкалий, Тольяттиазот
Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к норвежской Yara
Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к Yara для извещения ответчика
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на ноябрь предварительные слушания по иску латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе, о взыскании более 1,5 миллиардов рублей с норвежской химической компании Yara International, одного из крупнейших в мире поставщиков удобрений.
Как сообщили РИА Новости в суде, на столь долгий срок слушания отложены, чтобы надлежащим образом известить ответчика об этом судебном разбирательстве. В материалах дела говорится, что иск заявлен о взыскании задолженности. Другие подробности пока не приводятся.
Ранее этот же суд отложил на октябрь предварительные слушания по иску Uralkali Trading, через которую "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") экспортировал свою продукцию, к Yara International о взыскании около 18,3 миллиарда рублей.
В том деле истец требует взыскать около 67,6 миллиона долларов и около 66,5 миллиона евро убытков, более 25,9 миллиона долларов и более 25,8 миллиона евро процентов, а также более 7,8 миллиона долларов убытков в связи с простоем судов и более 10 тысяч евро в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов, более 3 миллионов долларов и более 4 тысяч евро процентов. Сумма иска эквивалентна около 18,3 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 7 марта 2025 года, дату подачи иска.
Ранее источник РИА Новости в суде сообщил, что Uralkali Trading просит суд взыскать с Yara International убытки, причиненные ему в связи с тем, что ответчик воспрепятствовал своим дочерним компаниям в оплате истцу задолженности за поставленный товар.
Группа "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. Владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий". АО "ОХК Уралхим" контролирует крупнейшего российского производителя аммиака и одного из ведущих производителей карбамида "Тольяттиазот".
"Уралхим" подписал меморандум о поставках удобрений в Китай