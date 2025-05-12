https://1prime.ru/20250512/sud-857483676.html

Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к норвежской Yara

Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к норвежской Yara - 12.05.2025, ПРАЙМ

Суд отложил иск латвийского трейдера "Уралхима" к норвежской Yara

Арбитражный суд Москвы отложил на ноябрь предварительные слушания по иску латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T12:37+0300

2025-05-12T12:37+0300

2025-05-12T12:37+0300

бизнес

россия

восточная европа

уралхим

уралкалий

тольяттиазот

https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на ноябрь предварительные слушания по иску латвийской Uralchem Trading, экспортера продукции "Уралхима", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и Восточной Европе, о взыскании более 1,5 миллиардов рублей с норвежской химической компании Yara International, одного из крупнейших в мире поставщиков удобрений. Как сообщили РИА Новости в суде, на столь долгий срок слушания отложены, чтобы надлежащим образом известить ответчика об этом судебном разбирательстве. В материалах дела говорится, что иск заявлен о взыскании задолженности. Другие подробности пока не приводятся. Ранее этот же суд отложил на октябрь предварительные слушания по иску Uralkali Trading, через которую "Уралкалий" (входит в группу "Уралхим") экспортировал свою продукцию, к Yara International о взыскании около 18,3 миллиарда рублей. В том деле истец требует взыскать около 67,6 миллиона долларов и около 66,5 миллиона евро убытков, более 25,9 миллиона долларов и более 25,8 миллиона евро процентов, а также более 7,8 миллиона долларов убытков в связи с простоем судов и более 10 тысяч евро в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов, более 3 миллионов долларов и более 4 тысяч евро процентов. Сумма иска эквивалентна около 18,3 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 7 марта 2025 года, дату подачи иска. Ранее источник РИА Новости в суде сообщил, что Uralkali Trading просит суд взыскать с Yara International убытки, причиненные ему в связи с тем, что ответчик воспрепятствовал своим дочерним компаниям в оплате истцу задолженности за поставленный товар. Группа "Уралхим" - один из крупнейших в России и Восточной Европе игроков на рынке минеральных удобрений. Владеет крупнейшим в мире производителем калийных удобрений "Уралкалий". АО "ОХК Уралхим" контролирует крупнейшего российского производителя аммиака и одного из ведущих производителей карбамида "Тольяттиазот".

https://1prime.ru/20240118/842828051.html

восточная европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, восточная европа, уралхим, уралкалий, тольяттиазот