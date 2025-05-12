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Правительство направит 500 миллиардов рублей на поддержку судостроения - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Правительство направит 500 миллиардов рублей на поддержку судостроения
Правительство направит 500 миллиардов рублей на поддержку судостроения - 12.05.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 500 миллиардов рублей на поддержку судостроения
Правительство России в ближайшие 6 лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота,... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:40+0300
2025-05-12T10:40+0300
россия
михаил мишустин
судостроение
промышленность
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Правительство России в ближайшие 6 лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота, это рекордный объем финансирования отрасли, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что в условиях внешних санкций и ограничений обновление и наращивание отечественного флота имеет ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути, для судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма. "С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие 6 лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей. Это рекордный объем финансирования отрасли. Причем значительная часть средств предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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россия, михаил мишустин, судостроение, промышленность
РОССИЯ, Михаил Мишустин, судостроение, Промышленность
10:40 12.05.2025
 
Правительство направит 500 миллиардов рублей на поддержку судостроения

Мишустин: правительство направит 500 миллиардов рублей на поддержку отечественного флота

© РИА Новости . Соломон Лулишов | Перейти в медиабанк" Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
 Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Соломон Лулишов
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Правительство России в ближайшие 6 лет направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих для отечественного флота, это рекордный объем финансирования отрасли, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что в условиях внешних санкций и ограничений обновление и наращивание отечественного флота имеет ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, перевозок грузов по Северному морскому пути, для судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма.
"С текущего года мы кратно увеличили поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих. На эти цели в ближайшие 6 лет направим из федерального бюджета более полутриллиона рублей. Это рекордный объем финансирования отрасли. Причем значительная часть средств предусмотрена в рамках нового национального проекта технологического лидерства "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Дом Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
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РОССИЯМихаил МишустинсудостроениеПромышленность
 
 
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