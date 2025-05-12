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Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси
Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси - 12.05.2025, ПРАЙМ
Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси
Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:25+0300
2025-05-12T13:25+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси, документ доступен в думской электронной базе. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в январе прошлого года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат ГД Владимир Гутенев. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - следует из решения комитета Госдумы по транспорту.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
13:25 12.05.2025
 
Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси

Госдума может 13 мая рассмотреть во II чтении проект о локализации такси

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТакси во время сильного дождя в Москве
Такси во время сильного дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси, документ доступен в думской электронной базе.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в январе прошлого года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат ГД Владимир Гутенев. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций.
"Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - следует из решения комитета Госдумы по транспорту.
#Автомобиль службы Яндекс.Такси - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
Цены на поездки в такси по Москве выросли на фоне перебоев в работе связи
7 мая, 10:33
 
РОССИЯГосдума
 
 
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