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Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси
Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси - 12.05.2025, ПРАЙМ
Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси
Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:25+0300
2025-05-12T13:25+0300
2025-05-12T13:25+0300
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госдума
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси, документ доступен в думской электронной базе. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в январе прошлого года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат ГД Владимир Гутенев. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций. "Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - следует из решения комитета Госдумы по транспорту.
https://1prime.ru/20250507/taksi-857350778.html
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россия, госдума
Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси
Госдума может 13 мая рассмотреть во II чтении проект о локализации такси
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать субъектам РФ право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в качестве такси, документ доступен в думской электронной базе.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в январе прошлого года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат ГД Владимир Гутенев. В пояснительной записке отмечается, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций.
"Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении", - следует из решения комитета Госдумы по транспорту.
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