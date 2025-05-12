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США и Китай договорились приостановить действие таможенного тарифа

США и Китай договорились приостановить действие таможенного тарифа - 12.05.2025, ПРАЙМ

США и Китай договорились приостановить действие таможенного тарифа

Китай и США договорились с 14 мая обоюдно приостановить применение тарифов в размере 24 процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период, следует из... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:37+0300

2025-05-12T10:37+0300

2025-05-12T10:37+0300

экономика

китай

сша

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ПЕКИН, 12 мая - ПРАЙМ. Китай и США договорились с 14 мая обоюдно приостановить применение тарифов в размере 24 процентных пунктов на первоначальный 90-дневный период, следует из совместного заявления Китая и США.Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.Как следует из текста заявления, распространенного Центральным телевидением Китая в понедельник, стороны в ходе переговоров договорились с 14 мая приостановить применение 24-процентного тарифа на первоначальный 90-дневный период, сохранив при этом 10-процентный тариф.Отмечается, что США отменят дополнительные пошлины на товары, введенные в соответствии с указом №14259 от 8 апреля и указом №14266 от 9 апреля.Китай отменит дополнительные пошлины на товары, ранее введенные указами комитета тарификации и классификации при государственном совете КНР №4 и №5 в 2025 году. КНР также приостановит или отменит нетарифные контрмеры, принятые против США с 2 апреля.В заявлении также подчеркивается, что "Китай и США создадут механизм для продолжения переговоров по торгово-экономическим отношениям".

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