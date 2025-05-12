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Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов

Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов - 12.05.2025, ПРАЙМ

Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов

Китай и США в ходе переговоров договорились в общей сложности обоюдно отменить дополнительные пошлины в отношении товаров друг друга в размере 91 процентного... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:22+0300

2025-05-12T11:22+0300

2025-05-12T11:22+0300

экономика

китай

сша

скотт бессент

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ПЕКИН, 12 мая – ПРАЙМ. Китай и США в ходе переговоров договорились в общей сложности обоюдно отменить дополнительные пошлины в отношении товаров друг друга в размере 91 процентного пункта, а также в период на 90 дней приостановить действие пошлин в размере 24 процентных пунктов, заявили в министерстве коммерции КНР. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Как следует из заявления министерства коммерции КНР, опубликованного на сайте ведомства, США обязались отменить в общей сложности 91% тарифов, введенных на китайские товары в соответствии с указом №14259 от 8 апреля 2025 года и указом №14266 от 9 апреля 2025 года, а также внести поправки в 34-процентный тариф, введенный на китайские товары в соответствии с указом №14257 от 2 апреля 2025 года, из которых 24 процентных пункта тарифа будут приостановлены на 90 дней, а оставшийся тариф в размере 10% будет сохранен. В свою очередь, Китай отменит в общей сложности 91% своих ответных пошлин на товары США. Кроме того, в ответ на ответные пошлины США в размере 34% Китай приостановит действие пошлин на 90 дней в размере 24 процентных пункта и сохранит оставшиеся 10%. Китай также приостановит или отменит свои нетарифные контрмеры против США.

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китай, сша, скотт бессент, дональд трамп, госсовет