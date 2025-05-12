Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/tarify-857480872.html
Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов
Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов - 12.05.2025, ПРАЙМ
Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов
Китай и США в ходе переговоров договорились в общей сложности обоюдно отменить дополнительные пошлины в отношении товаров друг друга в размере 91 процентного... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:22+0300
2025-05-12T11:22+0300
экономика
китай
сша
скотт бессент
дональд трамп
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_0:200:3500:2169_1920x0_80_0_0_848bba3a005481c84046202d4b9c62b7.jpg
ПЕКИН, 12 мая – ПРАЙМ. Китай и США в ходе переговоров договорились в общей сложности обоюдно отменить дополнительные пошлины в отношении товаров друг друга в размере 91 процентного пункта, а также в период на 90 дней приостановить действие пошлин в размере 24 процентных пунктов, заявили в министерстве коммерции КНР. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Как следует из заявления министерства коммерции КНР, опубликованного на сайте ведомства, США обязались отменить в общей сложности 91% тарифов, введенных на китайские товары в соответствии с указом №14259 от 8 апреля 2025 года и указом №14266 от 9 апреля 2025 года, а также внести поправки в 34-процентный тариф, введенный на китайские товары в соответствии с указом №14257 от 2 апреля 2025 года, из которых 24 процентных пункта тарифа будут приостановлены на 90 дней, а оставшийся тариф в размере 10% будет сохранен. В свою очередь, Китай отменит в общей сложности 91% своих ответных пошлин на товары США. Кроме того, в ответ на ответные пошлины США в размере 34% Китай приостановит действие пошлин на 90 дней в размере 24 процентных пункта и сохранит оставшиеся 10%. Китай также приостановит или отменит свои нетарифные контрмеры против США.
https://1prime.ru/20250512/dollar-857480365.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_170:0:3330:2370_1920x0_80_0_0_352cc1a70d6d1474b810320eba92259c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, скотт бессент, дональд трамп, госсовет
Экономика, КИТАЙ, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Госсовет
11:22 12.05.2025
 
Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов

Власти КНР: Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© AFP / Jason Lee/Pool
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 12 мая – ПРАЙМ. Китай и США в ходе переговоров договорились в общей сложности обоюдно отменить дополнительные пошлины в отношении товаров друг друга в размере 91 процентного пункта, а также в период на 90 дней приостановить действие пошлин в размере 24 процентных пунктов, заявили в министерстве коммерции КНР.
Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.
Как следует из заявления министерства коммерции КНР, опубликованного на сайте ведомства, США обязались отменить в общей сложности 91% тарифов, введенных на китайские товары в соответствии с указом №14259 от 8 апреля 2025 года и указом №14266 от 9 апреля 2025 года, а также внести поправки в 34-процентный тариф, введенный на китайские товары в соответствии с указом №14257 от 2 апреля 2025 года, из которых 24 процентных пункта тарифа будут приостановлены на 90 дней, а оставшийся тариф в размере 10% будет сохранен.
В свою очередь, Китай отменит в общей сложности 91% своих ответных пошлин на товары США. Кроме того, в ответ на ответные пошлины США в размере 34% Китай приостановит действие пошлин на 90 дней в размере 24 процентных пункта и сохранит оставшиеся 10%. Китай также приостановит или отменит свои нетарифные контрмеры против США.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Доллар дорожает к мировым валютам после договоренности США и Китая
11:13
 
ЭкономикаКИТАЙСШАСкотт БессентДональд ТрампГоссовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала