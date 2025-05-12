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В Южной Корее объяснили, почему США не ввели тарифы против России
В Южной Корее объяснили, почему США не ввели тарифы против России - 12.05.2025, ПРАЙМ
В Южной Корее объяснили, почему США не ввели тарифы против России
США не стали вводить тарифы против России в том числе потому, что президент Дональд Трамп не хочет возможного большего сближения Москвы с Пекином, заявил РИА... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T15:00+0300
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СЕУЛ, 12 мая - ПРАЙМ. США не стали вводить тарифы против России в том числе потому, что президент Дональд Трамп не хочет возможного большего сближения Москвы с Пекином, заявил РИА Новости профессор Бизнес-школы южнокорейского университета Соган Ким Ён Чжин. "Если начать жёсткое давление на Россию, это усилит её союз с Китаем. Трамп не заинтересован в таком развитии событий и потому не форсирует это направление", - пояснил эксперт на вопрос РИА Новости, почему США не стали вводить дополнительные тарифы против РФ. Профессор добавил, что тарифы США направлены ограничение притока товаров из Китая и изоляции КНР, а основные статьи экспорта из России в США - это сырье, поэтому "нет смысла оказывать на нее давление". Кроме того существует и основное объяснение властей США о том, что Россия и так уже находится под западными санкциями, поэтому необходимости в тарифах нет. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия почти не торгует с Америкой и новые "зверские" тарифы на РФ не распространяются, так как в них "нет смысла".
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россия, сша, китай
Экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ
В Южной Корее объяснили, почему США не ввели тарифы против России
Профессор Ким Ён Чжин: США опасаются, что чрезмерное давление на Россию сблизит ее с КНР
СЕУЛ, 12 мая - ПРАЙМ. США не стали вводить тарифы против России в том числе потому, что президент Дональд Трамп не хочет возможного большего сближения Москвы с Пекином, заявил РИА Новости профессор Бизнес-школы южнокорейского университета Соган Ким Ён Чжин.
"Если начать жёсткое давление на Россию, это усилит её союз с Китаем. Трамп не заинтересован в таком развитии событий и потому не форсирует это направление", - пояснил эксперт на вопрос РИА Новости, почему США не стали вводить дополнительные тарифы против РФ.
Профессор добавил, что тарифы США направлены ограничение притока товаров из Китая и изоляции КНР, а основные статьи экспорта из России в США - это сырье, поэтому "нет смысла оказывать на нее давление".
Кроме того существует и основное объяснение властей США о том, что Россия и так уже находится под западными санкциями, поэтому необходимости в тарифах нет.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия почти не торгует с Америкой и новые "зверские" тарифы на РФ не распространяются, так как в них "нет смысла".
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