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Тарифную войну сворачивают, но радоваться рано - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Тарифную войну сворачивают, но радоваться рано
Тарифную войну сворачивают, но радоваться рано - 12.05.2025, ПРАЙМ
Тарифную войну сворачивают, но радоваться рано
По всей видимости, решение о взаимном снижении пошлин крупнейшими экономическими державами – Китаем и США - продиктовано пониманием абсурдности тарифной... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T15:39+0300
2025-05-12T15:40+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
китай
сша
ес
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По всей видимости, решение о взаимном снижении пошлин крупнейшими экономическими державами – Китаем и США - продиктовано пониманием абсурдности тарифной политики на уровне 140% и риска серьезных экономических потерь для обоих сторон и в целом для глобального мира. Обеим сторонам нужно было договариваться. Позитивно, что дипломаты нашли компромисс.Золото на этих новостях скорректировалось на 3% из-за снижения спрос на защитные активы, доллар укрепился на 1%. В рисковых активах, акциях в том числе – серьезный рост. Фьючерс на S&amp;P500 подрос на 3%.В ближайшие дни похожая динамика, вероятно, сохранится. Однако нельзя исключать, что по истечение 90 дней или даже раньше инвесторы могут увидеть новый виток эскалации торгового конфликта.Пока же тренд формируется благоприятный: Вашингтон достигнул соглашения с Великобританией, но это было несложно. Есть прогресс с Китаем. Важно окончательно обрисовать рамки для ЕС, и рыночное напряжение начнет падать уверенней.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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Дмитрий Скрябин
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, китай, сша, ес
Мнения аналитиков, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ЕС
15:39 12.05.2025 (обновлено: 15:40 12.05.2025)
 
Тарифную войну сворачивают, но радоваться рано

Аналитик Скрябин: США и КНР сворачивают тарифную войну, но возможна эскалация

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Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По всей видимости, решение о взаимном снижении пошлин крупнейшими экономическими державами – Китаем и США - продиктовано пониманием абсурдности тарифной политики на уровне 140% и риска серьезных экономических потерь для обоих сторон и в целом для глобального мира. Обеим сторонам нужно было договариваться. Позитивно, что дипломаты нашли компромисс.
Золото на этих новостях скорректировалось на 3% из-за снижения спрос на защитные активы, доллар укрепился на 1%. В рисковых активах, акциях в том числе – серьезный рост. Фьючерс на S&P500 подрос на 3%.
В ближайшие дни похожая динамика, вероятно, сохранится. Однако нельзя исключать, что по истечение 90 дней или даже раньше инвесторы могут увидеть новый виток эскалации торгового конфликта.
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов
11:22
Пока же тренд формируется благоприятный: Вашингтон достигнул соглашения с Великобританией, но это было несложно. Есть прогресс с Китаем. Важно окончательно обрисовать рамки для ЕС, и рыночное напряжение начнет падать уверенней.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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