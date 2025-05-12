Тарифную войну сворачивают, но радоваться рано

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По всей видимости, решение о взаимном снижении пошлин крупнейшими экономическими державами – Китаем и США - продиктовано пониманием абсурдности тарифной политики на уровне 140% и риска серьезных экономических потерь для обоих сторон и в целом для глобального мира. Обеим сторонам нужно было договариваться. Позитивно, что дипломаты нашли компромисс.Золото на этих новостях скорректировалось на 3% из-за снижения спрос на защитные активы, доллар укрепился на 1%. В рисковых активах, акциях в том числе – серьезный рост. Фьючерс на S&P500 подрос на 3%.В ближайшие дни похожая динамика, вероятно, сохранится. Однако нельзя исключать, что по истечение 90 дней или даже раньше инвесторы могут увидеть новый виток эскалации торгового конфликта.Пока же тренд формируется благоприятный: Вашингтон достигнул соглашения с Великобританией, но это было несложно. Есть прогресс с Китаем. Важно окончательно обрисовать рамки для ЕС, и рыночное напряжение начнет падать уверенней.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. По всей видимости, решение о взаимном снижении пошлин крупнейшими экономическими державами – Китаем и США - продиктовано пониманием абсурдности тарифной политики на уровне 140% и риска серьезных экономических потерь для обоих сторон и в целом для глобального мира. Обеим сторонам нужно было договариваться. Позитивно, что дипломаты нашли компромисс.
Золото на этих новостях скорректировалось на 3% из-за снижения спрос на защитные активы, доллар укрепился на 1%. В рисковых активах, акциях в том числе – серьезный рост. Фьючерс на S&P500 подрос на 3%.
В ближайшие дни похожая динамика, вероятно, сохранится. Однако нельзя исключать, что по истечение 90 дней или даже раньше инвесторы могут увидеть новый виток эскалации торгового конфликта.
Китай и США в общей сложности обоюдно отменят 115% доптарифов
11:22
Пока же тренд формируется благоприятный: Вашингтон достигнул соглашения с Великобританией, но это было несложно. Есть прогресс с Китаем. Важно окончательно обрисовать рамки для ЕС, и рыночное напряжение начнет падать уверенней.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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