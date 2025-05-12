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Новосибирский театр оперы и балета. Справка

Новосибирский театр оперы и балета. Справка - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новосибирский театр оперы и балета. Справка

Восемьдесят лет назад открылся Новосибирский театр оперы и балета – один из крупнейших музыкальных театров России. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T00:31+0300

2025-05-12T00:31+0300

2025-05-12T00:31+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Восемьдесят лет назад открылся Новосибирский театр оперы и балета – один из крупнейших музыкальных театров России. Ниже приводится справочная информация. Новосибирский театр оперы и балета – один из крупнейших музыкальных театров России. Он открылся 12 мая 1945 года оперой "Иван Сусанин" Михаила Глинки. Это единственный на территории Сибири и Дальнего Востока театр оперы и балета федерального подчинения и первый немосковский оперный театр, удостоенный звания академического. История строительства здания театра началась за долго до его открытия. Проектирование здания будущего театра поручили московскому архитектору Александру Гринбергу, который в начале 1930 года представил первоначальный проект Дома Науки и Культуры. В том же году к нему присоединились архитектор Траугот Бардт и художник Михаил Курилко. Они создавали проект "сверхмеханизированного театра планетарного типа", способного превращаться в цирк, планетарий или бассейн для водных пантомим. 22 мая 1931 года на Ярмарочной площади Новосибирска (ныне – площадь Ленина) состоялась закладка "первого цеха" будущего Новосибирского театра оперы и балета. Однако в 1933 году конструктивистские формы здания были раскритикованы, после чего был объявлен новый конкурс на строительство. В мае 1937 года, созданный во 2-й Московской архитектурной мастерской Алексея Щусева окончательный проект, был удостоен Золотой медали Всемирной выставки в Париже. Здание театра – символ гениальных инженерных решений, опередивших свое время. Это самое большое театральное здание в России – почти 300 тысяч квадратных метров (крупнее Большого театра). Оно имеет самый большой купол подобного типа в мире (высота – 35 метров), крупнейшую в Европе оркестровую яму (150 квадратных метров), самую большую сцену в России (вместимость – тысяча человек), 16 античных мраморных скульптур, гигантскую люстру с 472 лампочками. Является памятником культуры государственного значения (1974). 15 января 1939 года, в связи с близящимся окончанием строительства, Совнарком РСФСР вынес постановление о создании в Новосибирске оперно-балетной труппы. В основе ее были челябинские артисты. 25 января 1941 года на авансцене большого зала театра (работы на главной сцене еще шли) состоялось первое публичное представление – опера "Иоланта" Петра Чайковского в концертном исполнении. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) строительство законсервировали. 29 июня 1942 года СНК СССР издал распоряжение "О достройке Оперного театра в Новосибирске". В феврале 1944 года правительственная комиссия приняла его в эксплуатацию. 14 мая областной Комитет по делам искусств постановил открыть в Новосибирске хоровую и балетную студии и создать большой симфонический оркестр. В военные годы в недостроенном здании хранились эвакуированные фонды Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств им. Пушкина, Российского этнографического музея, дворцов-музеев Павловска и Царского Села, бесценные музыкальные инструменты из государственной коллекции. В тот же период в мастерских строящегося здания было налажено производство гранат и минометов для фронта. 12 мая 1945 года, через три дня после Победы, Новосибирский государственный театр оперы и балета открылся оперой Михаила Глинки "Иван Сусанин" в постановке Наума Фрида и декорациях Константина Юона. С самого начала театр имел хорошо укомплектованную труппу, мощные постановочные возможности, а также классический репертуар: оперы "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Фауст" Шарля Гуно, балет "Корсар" Адольфа Адана. Для детской аудитории были поставлены балеты "Доктор Айболит" Игоря Морозова и "Аленький цветочек" Фомы Гартмана. Профессиональный уровень коллектива определял выдающийся музыкант, народный артист СССР Исидор Зак. Он занимал пост главного дирижера до 1949 года, а затем в 1968-1986 годы. В театре впервые в СССР были поставлены оперы "Банк-бан" Ференца Эркеля (1954), "Ермак" Александра Касьянова (1957), "Ее падчерица" Леоша Яначека (1958), "Клоп" Эдуарда Лазарева (1963), "Севастополь" Владимира Рубина (1970); балеты - "Доктор Айболит" Игоря Морозова (1947), "Аленький цветочек" Климентия Корчмарева (1949), "Аладдин и волшебная лампа" Бориса Савельева (1956), "Маскарад" Льва Лапутина (1956). Среди знаковых постановок советского периода – оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки (1951), "Борис Годунов" (1948, 1962) и "Хованщина" (1952) Модеста Мусоргского, "Мазепа" (1949), "Орлеанская дева" (1974) и "Пиковая дама" (1969) Петра Чайковского; балеты "Лебединое озеро" Петра Чайковского (1955), "Золушка" (1964) и "Ромео и Джульетта" (1972) Сергея Прокофьева, "Пламя Парижа" Бориса Асафьева (1971), "Анна Каренина" Родиона Щедрина (1973) и другие. 14 октября 1956 года открылся концертный зал театра, долгие годы он был единственным в Новосибирске. Его историческая сцена помнит игру великих мастеров советской исполнительской школы, среди которых – Давид Ойстрах и Леонид Коган, Святослав Рихтер, Николай Петров. Здесь прошли дебюты практически всех новосибирских музыкантов, позже ставших всемирно известными – Вадима Репина, Максима Венгерова, Антона Бараховского. В 1957 году состоялись первые зарубежные гастроли театра – в Китай. В 1959 году на новосибирской сцене появился балет Чжан Сяоху "Драгоценный фонарь лотоса", поставленный китайскими хореографами. 5 ноября 1961 года здесь состоялась мировая премьера новаторской оперы Родиона Щедрина "Не только любовь". В 1963 году Новосибирский театр оперы и балета получил звание "академический". С 1975 до 1988 года главным режиссером театра был Ваагн Багратуни, он осуществил более 40 классических оперных постановок. 1960-70-е годы для балетной труппы театра – период активного развития и завоевания широкой известности. Первые шаги в качестве балетмейстера здесь сделал Олег Виноградов, с артистами работали выдающиеся хореографы Петр Гусев, Василий Вайнонен, Юрий Григорович. В труппе появились яркие балетные звезды – танцовщики Никита Долгушин, Любовь Гершунова, Анатолий Бердышев. В 1990-е годы в международном культурном пространстве театр укрепил свои позиции. Коллектив активно гастролировал, осуществлял международные проекты – балет "Арго", оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта" и Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" (совместно с театрами и культурными заведениями Германии). В 1997-2000 годы на сцене театра проходил фестивальный марафон "Четыре века оперы. Запад-Сибирь-Восток". В XXI веке линия на реализацию международных проектов продолжилась. В 2002 году театр был одним из организаторов Международного фестиваля телевизионных программ о театре "Театр+ТВ". В 2003 году знаковым событием театральной жизни стала российская премьера оперы Альфреда Шнитке "Жизнь с идиотом". Спектакль готовила интернациональная команда. После российской премьеры в рамках "Года России в Германии" он гастролировал по немецким городам. Оперы "Тоска" и "Богема" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе были поставлены вместе с французским театром "Гранд-Опера" в Пусане (Корея). В 2004-2011 годы музыкальный уровень оперных и балетных постановок обеспечивал музыкальный руководитель театра Теодор Курентзис. На его базе в 2004 году он создал камерный оркестр Musica Aeterna Ensemble и хор The New Siberian Singers. Был дирижером-постановщиком опер "Аида" Джузеппе Верди (2004), "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта (2006), "Золушка" Сергея Прокофьева (2006), "Дон Карлос" Верди (2008), "Душа философа, или Орфей и Эвридика" Йозефа Гайдна (российская премьера, концертное исполнение, 2009) и многих других. В 2004-2005 годы в ходе реконструкции были воссозданы изначальные интерьеры театра 1945 года, зал и сцену оснастили современной аппаратурой. Площадка оркестровой ямы стала трансформером, установлены лифты для техперсонала сцены. В декабре 2005 года на церемонии открытия театра после реставрации выступил президент России Владимир Путин. В декабре 2008 года событием, имевшим мировой резонанс, стала постановка оперы Джузеппе Верди "Макбет". Первая в России копродукция с Парижской Оперой сделала Новосибирск центром международной оперной жизни. В 2015 году генеральным директором театра стал Владимир Кехман (с 2018 года был художественным руководителем). Под его началом была представлена новая концепция развития театра, выпущено 30 новых постановок, в первый же сезон проведен масштабный ремонт. В 2017 году полностью реконструирован концертный зал, названый в честь первого главного дирижера театра Исидора Зака. В 2021-2024 годы художественным руководителем театра был Дмитрий Юровский. Под его музыкальным руководством в театре состоялись премьеры опер "Волшебная флейта" Моцарта (2021), "Тоска" Джакомо Пуччини (2021), "Царская невеста" Николая Римского-Корсакова (2022), "Укрощение строптивой" Виссариона Шебалина (2022), балетов "Рубины" Игоря Стравинского (2019), "Тема с вариациями" Петра Чайковского (2019) и пр. Юровский стал автором и ведущим тематических концертных программ и циклов на Малой сцене театра ("Симфонические поэмы", "Грандиозные оперные ансамбли", "Под музыку Вивальди" и др.). В октябре 2023 года театр впервые представил балетную премьеру – "Щелкунчика" Петра Чайковского под редакцией народного артиста СССР Юрия Григоровича. Эта хореографическая редакция в балетном мире считается эталонной. В настоящее время в репертуаре театра – балеты "Золушка" Сергея Прокофьева, "Тщетная предосторожность" Луи Жозефа Фердинанда Герольда, "Корсар" Адольфа Адана, "Анюта" Валерия Гаврилина, "Лебединое озеро" Петра Чаковского; оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, "Красная шапочка" Цезаря Кюи, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, концерты хоровой и классической музыки и пр. В числе премьер последних лет – оперы "Кащей Бессметный" Николая Римского-Корсакова (2020), "Алеко" Сергея Рахманинова (2023), "Певица" Йозефа Гайдна (2023), "Опричник" Петра Чайковского (2024), "Риголетто" Джузеппе Верди (2024), "Соловей" Игоря Стравинского (2025), "Иван Сусанин" в постановке Вячеслава Стародубцева (2025) и др. Главный режиссер театра – Вячеслав Стародубцев. Генеральный директор - Ара Карапетян. В 2020 году коллективу театра была объявлена благодарность президента России (2020). Театр является обладателем множества национальных театральных премий "Золотая Маска", дипломов Национального театрального фестиваля "Золотая Маска". Гран-при конкурса "Окно в Россию" как "Лучший театр российской провинции" (2000). Премия "Театр года" (1999), премия газеты "Музыкальное обозрение" (2000, 2003). Более 200 творческих работников театра удостоены почетных званий.

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