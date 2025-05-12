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В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы - 12.05.2025, ПРАЙМ
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В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы
В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы - 12.05.2025, ПРАЙМ
В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы
После ультиматума со стороны европейских лидеров президент США Дональд Трамп выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, сообщает Sky News."Они... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:18+0300
2025-05-12T10:18+0300
политика
европа
сша
дональд трамп
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. После ультиматума со стороны европейских лидеров президент США Дональд Трамп выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, сообщает Sky News."Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что &lt;...&gt; требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — пишет издание.Sky News отмечает, что в случае утраты США роли надежного партнера по украинскому вопросу, Европе, вероятно, придется действовать самостоятельно. На прошлой неделе Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.В воскресенье после публичного призыва Трампа поддержать инициативу Путина, Владимир Зеленский изменил ранее озвученную позицию и заявил в соцсети X, что "будет ждать" российского лидера в Турции в четверг. До этого Зеленский выступал категорически против участия в переговорах без установления длительного перемирия. В то же время в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили агентству РИА Новости, что не располагают подтвержденной информацией о возможной поездке главы киевского режима в Турцию 15 мая.
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европа, сша, дональд трамп, украина, россия, владимир путин
Политика, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин
10:18 12.05.2025
 
В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы

Sky News: Европа надеялась на поддержку Трампа, однако тот встал на сторону Путина

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. После ультиматума со стороны европейских лидеров президент США Дональд Трамп выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, сообщает Sky News.

"Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — пишет издание.
Sky News отмечает, что в случае утраты США роли надежного партнера по украинскому вопросу, Европе, вероятно, придется действовать самостоятельно.
На прошлой неделе Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
В воскресенье после публичного призыва Трампа поддержать инициативу Путина, Владимир Зеленский изменил ранее озвученную позицию и заявил в соцсети X, что "будет ждать" российского лидера в Турции в четверг. До этого Зеленский выступал категорически против участия в переговорах без установления длительного перемирия. В то же время в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили агентству РИА Новости, что не располагают подтвержденной информацией о возможной поездке главы киевского режима в Турцию 15 мая.
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ПолитикаЕВРОПАСШАДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯВладимир Путин
 
 
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