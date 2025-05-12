https://1prime.ru/20250512/tramp-857476795.html

В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы

В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы - 12.05.2025, ПРАЙМ

В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы

После ультиматума со стороны европейских лидеров президент США Дональд Трамп выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, сообщает Sky News."Они... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:18+0300

2025-05-12T10:18+0300

2025-05-12T10:18+0300

политика

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. После ультиматума со стороны европейских лидеров президент США Дональд Трамп выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, сообщает Sky News."Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — пишет издание.Sky News отмечает, что в случае утраты США роли надежного партнера по украинскому вопросу, Европе, вероятно, придется действовать самостоятельно. На прошлой неделе Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.В воскресенье после публичного призыва Трампа поддержать инициативу Путина, Владимир Зеленский изменил ранее озвученную позицию и заявил в соцсети X, что "будет ждать" российского лидера в Турции в четверг. До этого Зеленский выступал категорически против участия в переговорах без установления длительного перемирия. В то же время в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили агентству РИА Новости, что не располагают подтвержденной информацией о возможной поездке главы киевского режима в Турцию 15 мая.

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европа, сша, дональд трамп, украина, россия, владимир путин