В Британии в панике от реакции Трампа на ультиматум Путину от Европы
Sky News: Европа надеялась на поддержку Трампа, однако тот встал на сторону Путина
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. После ультиматума со стороны европейских лидеров президент США Дональд Трамп выразил поддержку президенту России Владимиру Путину, сообщает Sky News.
"Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — пишет издание.
"Они думали, что заручились поддержкой Дональда Трампа, и все же, несмотря на то, что <...> требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конце концов, встал на сторону российского лидера", — пишет издание.
Sky News отмечает, что в случае утраты США роли надежного партнера по украинскому вопросу, Европе, вероятно, придется действовать самостоятельно.
На прошлой неделе Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
В воскресенье после публичного призыва Трампа поддержать инициативу Путина, Владимир Зеленский изменил ранее озвученную позицию и заявил в соцсети X, что "будет ждать" российского лидера в Турции в четверг. До этого Зеленский выступал категорически против участия в переговорах без установления длительного перемирия. В то же время в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили агентству РИА Новости, что не располагают подтвержденной информацией о возможной поездке главы киевского режима в Турцию 15 мая.