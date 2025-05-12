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Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле

Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле - 12.05.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:13+0300

2025-05-12T17:13+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу. "В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.

https://1prime.ru/20250512/putin-857473105.html

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россия, сша, украина, вашингтон, дональд трамп