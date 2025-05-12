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Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле
Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле - 12.05.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:13+0300
2025-05-12T17:13+0300
политика
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вашингтон
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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу. "В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
https://1prime.ru/20250512/putin-857473105.html
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
17:13 12.05.2025
 
Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле

Трамп назвал встречу представителей России и Украины в Стамбуле очень важной

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© AFP / Saul Loeb
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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу.
"В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
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ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
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