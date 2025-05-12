https://1prime.ru/20250512/tramp-857494881.html
Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле
Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле - 12.05.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле
Глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:13+0300
2025-05-12T17:13+0300
2025-05-12T17:13+0300
политика
россия
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу. "В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
https://1prime.ru/20250512/putin-857473105.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_59f8f4240dd6e2597cff6841b265977c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, вашингтон, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп назвал очень важной встречу России и Украины в Стамбуле
Трамп назвал встречу представителей России и Украины в Стамбуле очень важной
ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле 15 мая, отметив, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу.
"В четверг встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – сказал президент США журналистам в Белом доме.
"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии