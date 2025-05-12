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Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели

Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели - 12.05.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином в конце недели. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:14+0300

2025-05-12T17:14+0300

2025-05-12T17:14+0300

экономика

сша

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си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином в конце недели. "Я поговорю с президентом Си Цзиньпином, возможно, в конце недели", – сообщил американский лидер журналистам в Белом доме.Кроме того, Трамп прокомментировал переговоры американской и китайской делегаций, которые прошли в Женеве и были посвящены торговой политике стран. По словам президента США, переговоры прошли продуктивно, и стороны сумели достигнуть "полной перезагрузки" ситуации в сфере торговли. "Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере... Наши отношения развиваются очень хорошо", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.Американский лидер подчеркнул при этом, что Вашингтон "не стремится нанести ущерб" интересам Пекина.

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сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин, мировая экономика