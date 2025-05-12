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Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели - 12.05.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином в конце недели. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:14+0300
2025-05-12T17:14+0300
экономика
сша
дональд трамп
китай
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином в конце недели. "Я поговорю с президентом Си Цзиньпином, возможно, в конце недели", – сообщил американский лидер журналистам в Белом доме.Кроме того, Трамп прокомментировал переговоры американской и китайской делегаций, которые прошли в Женеве и были посвящены торговой политике стран. По словам президента США, переговоры прошли продуктивно, и стороны сумели достигнуть "полной перезагрузки" ситуации в сфере торговли. "Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере... Наши отношения развиваются очень хорошо", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.Американский лидер подчеркнул при этом, что Вашингтон "не стремится нанести ущерб" интересам Пекина.
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сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Мировая экономика
17:14 12.05.2025
 
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели

Трамп: переговоры с КНР в Женеве прошли продуктивно, возможно, позже будет еще разговор

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином в конце недели.
"Я поговорю с президентом Си Цзиньпином, возможно, в конце недели", – сообщил американский лидер журналистам в Белом доме.
Кроме того, Трамп прокомментировал переговоры американской и китайской делегаций, которые прошли в Женеве и были посвящены торговой политике стран. По словам президента США, переговоры прошли продуктивно, и стороны сумели достигнуть "полной перезагрузки" ситуации в сфере торговли.
"Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере... Наши отношения развиваются очень хорошо", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.
Американский лидер подчеркнул при этом, что Вашингтон "не стремится нанести ущерб" интересам Пекина.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампКИТАЙСи ЦзиньпинМировая экономика
 
 
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