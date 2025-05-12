https://1prime.ru/20250512/tramp-857495022.html
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели - 12.05.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином в конце недели. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:14+0300
2025-05-12T17:14+0300
2025-05-12T17:14+0300
экономика
сша
дональд трамп
китай
си цзиньпин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484023_0:50:1827:1078_1920x0_80_0_0_44815e782a0abada183c4ba861b91074.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином в конце недели. "Я поговорю с президентом Си Цзиньпином, возможно, в конце недели", – сообщил американский лидер журналистам в Белом доме.Кроме того, Трамп прокомментировал переговоры американской и китайской делегаций, которые прошли в Женеве и были посвящены торговой политике стран. По словам президента США, переговоры прошли продуктивно, и стороны сумели достигнуть "полной перезагрузки" ситуации в сфере торговли. "Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере... Наши отношения развиваются очень хорошо", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.Американский лидер подчеркнул при этом, что Вашингтон "не стремится нанести ущерб" интересам Пекина.
https://1prime.ru/20250512/saks-857489980.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855484023_118:0:1709:1193_1920x0_80_0_0_ec3595bac6dabed1248537ade3af3a61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Мировая экономика
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели
Трамп: переговоры с КНР в Женеве прошли продуктивно, возможно, позже будет еще разговор
ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, переговорит с лидером КНР Си Цзиньпином в конце недели.
"Я поговорю с президентом Си Цзиньпином, возможно, в конце недели", – сообщил американский лидер журналистам в Белом доме.
Кроме того, Трамп прокомментировал переговоры американской и китайской делегаций, которые прошли в Женеве и были посвящены торговой политике стран. По словам президента США, переговоры прошли продуктивно, и стороны сумели достигнуть "полной перезагрузки" ситуации в сфере торговли.
"Переговоры прошли в очень продуктивной атмосфере... Наши отношения развиваются очень хорошо", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.
Американский лидер подчеркнул при этом, что Вашингтон "не стремится нанести ущерб" интересам Пекина.
Экономист Сакс оценил торговое соглашение США и Китая