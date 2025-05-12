https://1prime.ru/20250512/tramp-857495893.html
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп - 12.05.2025, ПРАЙМ
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп
Соединенные Штаты остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:29+0300
2025-05-12T17:29+0300
2025-05-12T17:29+0300
политика
мировая экономика
индия
пакистан
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e20d59ca9c5f25d922183e1cb0a0998f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. "Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – отметил американский лидер в ходе выступления.Он отметил, что "очень гордится" таким результатом. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
https://1prime.ru/20250512/tramp-857495022.html
индия
пакистан
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a36452426633cc159da03185a696c4e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, пакистан, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, США, Дональд Трамп
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп
Трамп: США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном
ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – отметил американский лидер в ходе выступления.
Он отметил, что "очень гордится" таким результатом.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели