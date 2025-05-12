Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250512/tramp-857495893.html
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп - 12.05.2025, ПРАЙМ
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп
Соединенные Штаты остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:29+0300
2025-05-12T17:29+0300
политика
мировая экономика
индия
пакистан
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e20d59ca9c5f25d922183e1cb0a0998f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. "Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – отметил американский лидер в ходе выступления.Он отметил, что "очень гордится" таким результатом. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
https://1prime.ru/20250512/tramp-857495022.html
индия
пакистан
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a36452426633cc159da03185a696c4e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия, пакистан, сша, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, США, Дональд Трамп
17:29 12.05.2025
 
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп

Трамп: США остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – отметил американский лидер в ходе выступления.
Он отметил, что "очень гордится" таким результатом.
Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Трамп сообщил о возможном разговоре с Си Цзиньпином в конце недели
17:14
 
ПолитикаМировая экономикаИНДИЯПАКИСТАНСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала