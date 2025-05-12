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США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп

США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп - 12.05.2025, ПРАЙМ

США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп

Соединенные Штаты остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:29+0300

2025-05-12T17:29+0300

2025-05-12T17:29+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты остановили ядерный конфликт между Индией и Пакистаном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. "Мы остановили ядерный конфликт. Я думаю, это могло бы стать настоящей ядерной войной. Миллионы людей могли бы погибнуть", – отметил американский лидер в ходе выступления.Он отметил, что "очень гордится" таким результатом. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

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мировая экономика, индия, пакистан, сша, дональд трамп