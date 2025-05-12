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Трамп хочет устранить дисбаланс с ценами на лекарства с другими странами

Трамп хочет устранить дисбаланс с ценами на лекарства с другими странами - 12.05.2025, ПРАЙМ

Трамп хочет устранить дисбаланс с ценами на лекарства с другими странами

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение цен на рецептурные препараты в стране и устранение дисбаланса в этой сфере с другими... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T19:39+0300

2025-05-12T19:39+0300

2025-05-12T19:39+0300

экономика

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мировая экономика

лекарства

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ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение цен на рецептурные препараты в стране и устранение дисбаланса в этой сфере с другими государствами, говорится в распространенном заявлении Белого дома. Документ предписывает представителю США на торговых переговорах и министру торговли принять меры против иностранных государств, которые, по оценке администрации, "нечестно занижают рыночные цены" и тем самым провоцируют рост стоимости лекарств в США. Кроме того, минздраву США поручено создать механизм, позволяющий американцам напрямую приобретать препараты у производителей по принципу "страны наибольшего благоприятствования" — то есть по минимальным международным ценам. В случае отказа компаний следовать этим условиям, министерство получит право вводить обязательные ценовые ограничения и принимать дополнительные меры для снижения стоимости медикаментов. "Мы снова ставим интересы американских пациентов на первое место. Мы будем платить не больше, чем другие страны, за одни и те же лекарства тех же фабрик", — подчеркнул Трамп. По данным Белого дома, американцы платят втрое больше за брендовые препараты, чем жители других развитых стран, несмотря на то, что США финансируют около 75% мировой прибыли фармацевтических компаний. В администрации подчеркнули, что эти компании продают лекарства за рубеж по заниженным ценам, компенсируя потери за счёт внутреннего рынка США. Трамп обвинил предыдущую администрацию Джо Байдена в том, что она отменила его инициативу по выравниванию цен, позволив фармацевтам "продолжать наживаться за счёт американских семей". "Наши граждане оплачивают социализм за границей, сталкиваясь с взлетевшими ценами у себя дома. Иногда цена на одно и то же лекарство отличается в четыре-пять раз", — подытожил хозяин Белого дома.

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сша, дональд трамп, мировая экономика, лекарства