https://1prime.ru/20250512/tramp-857499675.html
Трамп хочет устранить дисбаланс с ценами на лекарства с другими странами
Трамп хочет устранить дисбаланс с ценами на лекарства с другими странами - 12.05.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет устранить дисбаланс с ценами на лекарства с другими странами
Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение цен на рецептурные препараты в стране и устранение дисбаланса в этой сфере с другими... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T19:39+0300
2025-05-12T19:39+0300
2025-05-12T19:39+0300
экономика
сша
дональд трамп
мировая экономика
лекарства
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/98/833929807_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b4688bfc98ae1bccec5c19cd07b695d9.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение цен на рецептурные препараты в стране и устранение дисбаланса в этой сфере с другими государствами, говорится в распространенном заявлении Белого дома. Документ предписывает представителю США на торговых переговорах и министру торговли принять меры против иностранных государств, которые, по оценке администрации, "нечестно занижают рыночные цены" и тем самым провоцируют рост стоимости лекарств в США. Кроме того, минздраву США поручено создать механизм, позволяющий американцам напрямую приобретать препараты у производителей по принципу "страны наибольшего благоприятствования" — то есть по минимальным международным ценам. В случае отказа компаний следовать этим условиям, министерство получит право вводить обязательные ценовые ограничения и принимать дополнительные меры для снижения стоимости медикаментов. "Мы снова ставим интересы американских пациентов на первое место. Мы будем платить не больше, чем другие страны, за одни и те же лекарства тех же фабрик", — подчеркнул Трамп. По данным Белого дома, американцы платят втрое больше за брендовые препараты, чем жители других развитых стран, несмотря на то, что США финансируют около 75% мировой прибыли фармацевтических компаний. В администрации подчеркнули, что эти компании продают лекарства за рубеж по заниженным ценам, компенсируя потери за счёт внутреннего рынка США. Трамп обвинил предыдущую администрацию Джо Байдена в том, что она отменила его инициативу по выравниванию цен, позволив фармацевтам "продолжать наживаться за счёт американских семей". "Наши граждане оплачивают социализм за границей, сталкиваясь с взлетевшими ценами у себя дома. Иногда цена на одно и то же лекарство отличается в четыре-пять раз", — подытожил хозяин Белого дома.
https://1prime.ru/20250503/poshliny-857249925.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/98/833929807_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_f9f07bd8da7c595077325778f7167958.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, мировая экономика, лекарства
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, лекарства
Трамп хочет устранить дисбаланс с ценами на лекарства с другими странами
Трамп распорядился сократить разницу между ценами на лекарства в США и за рубежом
ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение цен на рецептурные препараты в стране и устранение дисбаланса в этой сфере с другими государствами, говорится в распространенном заявлении Белого дома.
Документ предписывает представителю США на торговых переговорах и министру торговли принять меры против иностранных государств, которые, по оценке администрации, "нечестно занижают рыночные цены" и тем самым провоцируют рост стоимости лекарств в США.
Кроме того, минздраву США поручено создать механизм, позволяющий американцам напрямую приобретать препараты у производителей по принципу "страны наибольшего благоприятствования" — то есть по минимальным международным ценам. В случае отказа компаний следовать этим условиям, министерство получит право вводить обязательные ценовые ограничения и принимать дополнительные меры для снижения стоимости медикаментов.
Миллиардер Баффетт высказался о введенных Трампом пошлинах
"Мы снова ставим интересы американских пациентов на первое место. Мы будем платить не больше, чем другие страны, за одни и те же лекарства тех же фабрик", — подчеркнул Трамп.
По данным Белого дома, американцы платят втрое больше за брендовые препараты, чем жители других развитых стран, несмотря на то, что США финансируют около 75% мировой прибыли фармацевтических компаний. В администрации подчеркнули, что эти компании продают лекарства за рубеж по заниженным ценам, компенсируя потери за счёт внутреннего рынка США.
Трамп обвинил предыдущую администрацию Джо Байдена в том, что она отменила его инициативу по выравниванию цен, позволив фармацевтам "продолжать наживаться за счёт американских семей".
"Наши граждане оплачивают социализм за границей, сталкиваясь с взлетевшими ценами у себя дома. Иногда цена на одно и то же лекарство отличается в четыре-пять раз", — подытожил хозяин Белого дома.