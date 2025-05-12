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ЦБ оценил качество кредитного портфеля российских банков
ЦБ оценил качество кредитного портфеля российских банков - 12.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил качество кредитного портфеля российских банков
Качество кредитного портфеля банков РФ на 25 апреля в целом оставалось достаточно высоким, хотя в отдельных сегментах ситуация несколько ухудшилась, говорится... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:06+0300
2025-05-12T16:06+0300
2025-05-12T16:10+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Качество кредитного портфеля банков РФ на 25 апреля в целом оставалось достаточно высоким, хотя в отдельных сегментах ситуация несколько ухудшилась, говорится резюме обсуждения ключевой ставки Банка России."Качество кредитного портфеля в целом оставалось достаточно высоким, хотя в отдельных сегментах ситуация несколько ухудшилась. Большинство компаний продолжали успешно обслуживать кредиты, в том числе благодаря высокой прибыли последних лет", - говорится в документе.Согласно материалам регулятора, причина замедления роста кредитования – охлаждение спроса со стороны заемщиков или ограничения на стороне банков. Они пришли к выводу, что в большей степени влияло снижение спроса на кредит. Это подтверждают опросы банков и компаний."При этом факторы предложения влияют на динамику кредита: риск-аппетит банков снизился, они более консервативно подходят к отбору заемщиков, спреды кредитных ставок к ключевой ставке остаются повышенными", - отмечается в документе.
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финансы
ЦБ оценил качество кредитного портфеля российских банков
ЦБ: качество кредитного портфеля банков на 25 апреля оставалось высоким
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Качество кредитного портфеля банков РФ на 25 апреля в целом оставалось достаточно высоким, хотя в отдельных сегментах ситуация несколько ухудшилась, говорится резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Качество кредитного портфеля в целом оставалось достаточно высоким, хотя в отдельных сегментах ситуация несколько ухудшилась. Большинство компаний продолжали успешно обслуживать кредиты, в том числе благодаря высокой прибыли последних лет", - говорится в документе.
Согласно материалам регулятора, причина замедления роста кредитования – охлаждение спроса со стороны заемщиков или ограничения на стороне банков. Они пришли к выводу, что в большей степени влияло снижение спроса на кредит. Это подтверждают опросы банков и компаний.
"При этом факторы предложения влияют на динамику кредита: риск-аппетит банков снизился, они более консервативно подходят к отбору заемщиков, спреды кредитных ставок к ключевой ставке остаются повышенными", - отмечается в документе.
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