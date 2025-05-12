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ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале - 12.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале
ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале - 12.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале
Экономика России в первом квартале 2025 года выросла на 2% в годовом выражении, а во втором квартале темпы роста ВВП замедлятся до 1,9%, говорится в комментарии | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:01+0300
2025-05-12T17:01+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономика России в первом квартале 2025 года выросла на 2% в годовом выражении, а во втором квартале темпы роста ВВП замедлятся до 1,9%, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России. "По оценке Банка России, учитывающей оперативные данные за январь-март, темп роста ВВП в первом квартале 2025 года снизился до 2,0% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий", - сообщается в материалах. Также согласно прогнозу регулятора, во втором квартале рост ВВП составит 1,9%. "Замедление экономической активности продолжится и во втором квартале 2025 года, что приведет к сокращению положительного разрыва выпуска", - отметил ЦБ. По данным Минэкономразвития, рост ВВП России по итогам первого квартала составил 1,7%, а с учетом календарного фактора февраля - 2,3%. Росстат опубликует предварительную оценку роста экономики в первом квартале в пятницу, 16 мая. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года рост ВВП России составил 5,4%. В целом по итогам 2025 года Банк России прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1-2%.
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россия, финансы, рф, росстат
Банк России, РОССИЯ, Финансы, РФ, Росстат
17:01 12.05.2025
 
ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале

ЦБ: ВВП России в первом квартале вырос на 2% в годовом выражении

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономика России в первом квартале 2025 года выросла на 2% в годовом выражении, а во втором квартале темпы роста ВВП замедлятся до 1,9%, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России.
"По оценке Банка России, учитывающей оперативные данные за январь-март, темп роста ВВП в первом квартале 2025 года снизился до 2,0% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий", - сообщается в материалах.
Также согласно прогнозу регулятора, во втором квартале рост ВВП составит 1,9%. "Замедление экономической активности продолжится и во втором квартале 2025 года, что приведет к сокращению положительного разрыва выпуска", - отметил ЦБ.
По данным Минэкономразвития, рост ВВП России по итогам первого квартала составил 1,7%, а с учетом календарного фактора февраля - 2,3%.
Росстат опубликует предварительную оценку роста экономики в первом квартале в пятницу, 16 мая. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года рост ВВП России составил 5,4%.
В целом по итогам 2025 года Банк России прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1-2%.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
ВВП РФ, исключая календарный фактор, по итогам I квартала вырос на 2,3%
7 мая, 19:51
 
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