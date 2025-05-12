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ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале

ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале - 12.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале

Экономика России в первом квартале 2025 года выросла на 2% в годовом выражении, а во втором квартале темпы роста ВВП замедлятся до 1,9%, говорится в комментарии | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:01+0300

2025-05-12T17:01+0300

2025-05-12T17:01+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономика России в первом квартале 2025 года выросла на 2% в годовом выражении, а во втором квартале темпы роста ВВП замедлятся до 1,9%, говорится в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России. "По оценке Банка России, учитывающей оперативные данные за январь-март, темп роста ВВП в первом квартале 2025 года снизился до 2,0% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий", - сообщается в материалах. Также согласно прогнозу регулятора, во втором квартале рост ВВП составит 1,9%. "Замедление экономической активности продолжится и во втором квартале 2025 года, что приведет к сокращению положительного разрыва выпуска", - отметил ЦБ. По данным Минэкономразвития, рост ВВП России по итогам первого квартала составил 1,7%, а с учетом календарного фактора февраля - 2,3%. Росстат опубликует предварительную оценку роста экономики в первом квартале в пятницу, 16 мая. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года рост ВВП России составил 5,4%. В целом по итогам 2025 года Банк России прогнозирует рост ВВП РФ на уровне 1-2%.

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