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Разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг рекорда, сообщил "Циан"

Разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг рекорда, сообщил "Циан" - 12.05.2025, ПРАЙМ

Разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг рекорда, сообщил "Циан"

Разрыв цен между новостройками и вторичкой в крупных городах России достиг рекордных 23%, подсчитали в "Циане". | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:47+0300

2025-05-12T10:47+0300

2025-05-12T10:47+0300

экономика

недвижимость

новостройки

вторичное жилье

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Разрыв цен между новостройками и вторичкой в крупных городах России достиг рекордных 23%, подсчитали в "Циане". "В большинстве крупных городов уже в 2021 году новостройки обогнали вторичку по уровню цен. В среднем по анализируемым локациям пять лет назад первичка была на 4% дешевле вторички, три года назад – уже на 13% дороже, год назад – на 15% дороже, а сейчас разрыв увеличился до 23%", – говорится в сообщении компании. Как отмечается в нем, к настоящему времени из 35 российских городов с населением от 500 тысяч человек остаются лишь два, где цены на вторичном рынке выше, чем на первичном. Это Ставрополь, где большинство новостроек сосредоточено на окраинах, и Махачкала с небольшим объемом первичного предложения. По оценке аналитиков сервиса, разрыв между сегментами увеличивается за счет того, что цены в новостройках растут быстрее, чем на рынке готового жилья: в среднем по крупным городам за последний год "квадрат" на первичке вырос в цене на 13%, а на вторичке – на 6%. Опережающие темпы роста цен в новостройках были зафиксированы в 27 городах из 35. Наибольший разрыв в ценах между сегментами зафиксирован "Цианом" в Челябинске, Новокузнецке, Томске и Тольятти – здесь средняя цена квадратного метра в новостройках на 46-51% выше, чем на вторичке. Тольятти, Челябинск и Томск попали в десятку городов с наибольшими темпами роста цен на рынке новостроек за последний год. В Новокузнецке динамика на первичном рынке была заметно ниже среднероссийской, однако разрыв со вторичкой все равно вырос. Это произошло за счет того, что готовое жилье подешевело. Это единственный из крупнейших городов РФ с отрицательной динамикой на вторичном рынке за последний год. В Москве и Санкт-Петербурге разрыв между сегментами ниже среднего – 14% и 18% соответственно, добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, новостройки, вторичное жилье