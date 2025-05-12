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Укрепление рубля способствовало замедлению роста цен, заявили в ЦБ
Укрепление рубля способствовало замедлению роста цен, заявили в ЦБ - 12.05.2025, ПРАЙМ
Укрепление рубля способствовало замедлению роста цен, заявили в ЦБ
Значительный вклад в замедление текущего роста цен внесло укрепление рубля с начала года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:30+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Значительный вклад в замедление текущего роста цен внесло укрепление рубля с начала года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. "Участники согласились, что значительный вклад в замедление текущего роста цен с начала года внесло укрепление рубля, но, как и в марте, высказали разные мнения о том, в какой степени на это повлияла денежно-кредитная политика", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что некоторые участники совета директоров считали, что на курс больше влияли ожидания улучшения внешнеполитической ситуации. Однако большинство полагало, что укрепление рубля в большей степени связано с жесткой монетарной политикой. "Она (эта политика - ред.) воздействовала на курс рубля как через снижение спроса на импорт, так и через рост интереса к российским активам в условиях высокого дифференциала ставок (более высокие процентные ставки в России по сравнению со ставками в других странах)", - отмечается в резюме. Участники дискуссии также отметили, что даже если исключить влияние курса рубля, в прошлом квартале текущие темпы роста цен снизились.
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банк россии, финансы, рубль, цены, рост цен
Экономика, Банк России, Финансы, рубль, цены, рост цен
Укрепление рубля способствовало замедлению роста цен, заявили в ЦБ
ЦБ: укрепление рубля в начале года внесло вклад в замедление текущего роста цен
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Значительный вклад в замедление текущего роста цен внесло укрепление рубля с начала года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.
"Участники согласились, что значительный вклад в замедление текущего роста цен с начала года внесло укрепление рубля, но, как и в марте, высказали разные мнения о том, в какой степени на это повлияла денежно-кредитная политика", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что некоторые участники совета директоров считали, что на курс больше влияли ожидания улучшения внешнеполитической ситуации. Однако большинство полагало, что укрепление рубля в большей степени связано с жесткой монетарной политикой.
"Она (эта политика - ред.) воздействовала на курс рубля как через снижение спроса на импорт, так и через рост интереса к российским активам в условиях высокого дифференциала ставок (более высокие процентные ставки в России по сравнению со ставками в других странах)", - отмечается в резюме.
Участники дискуссии также отметили, что даже если исключить влияние курса рубля, в прошлом квартале текущие темпы роста цен снизились.
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