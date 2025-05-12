https://1prime.ru/20250512/turtsiya-857489861.html

В МИД Турции допустили скорую встречу сторон украинского конфликта

В МИД Турции допустили скорую встречу сторон украинского конфликта - 12.05.2025, ПРАЙМ

В МИД Турции допустили скорую встречу сторон украинского конфликта

Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что в ближайшие дни стороны конфликта по Украине "соберутся вместе". | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T15:06+0300

2025-05-12T15:06+0300

2025-05-12T15:06+0300

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АНКАРА, 12 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан допустил, что в ближайшие дни стороны конфликта по Украине "соберутся вместе". В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент США Дональд Трамп 11 мая призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. "Я считаю, что в ближайшие дни стороны соберутся вместе в поисках компромисса. Сейчас как вы знаете, украинская сторона заявляет о необходимости сначала прекращения огня, потом переговоров, российская сторона о переговорах, потом прекращении огня… Это нормальный процесс. Мы хотим, чтобы стороны собрались вместе и обеспечили прекращение огня. Надеемся на это, наши работы ведутся в этом направлении", - сказал Фидан в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

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турция, россия, украина, мид