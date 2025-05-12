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Новак рассказал о развитии производственных мощностей в угледобыче
Новак рассказал о развитии производственных мощностей в угледобыче - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о развитии производственных мощностей в угледобыче
Производственные мощности России уже сейчас позволяют наращивать добычу угля, развитие новых центров добычи обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн к 2050 | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:33+0300
2025-05-12T14:33+0300
2025-05-12T14:33+0300
энергетика
александр новак
уголь
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Производственные мощности России уже сейчас позволяют наращивать добычу угля, развитие новых центров добычи обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн к 2050 году, написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Наша страна обеспечена запасами более чем на 500 лет, а производственные мощности уже сейчас позволяют наращивать добычу. Развитие новых центров добычи угля обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн производственной мощности на горизонте до 2050 года. Приоритетом является экологичная и безопасная отработка запасов", - написал он. Кроме того, Новак отметил, что уровень потребления угля на внутреннем рынке составит до 230 миллионов тонн в год к 2050 году, а доля производства угля открытым способом вырастет до 75% от общего объема добычи, что благоприятно скажется на повышении уровня безопасности. А также особое внимание будет уделено процессу интеграции в угольную промышленность России новых субъектов. "Для наращивания экспорта угля на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона... предусмотрено создание новых центров угледобычи вблизи рынков сбыта, расширение провозной способности ж/д Восточного полигона, строительство Тихоокеанской ж/д, подходов к портам Юга и Северо-Запада, увеличение пропускной способности СМП в части транспортировки угля, развитие портовой инфраструктуры и оптимизация транспортной логистики с использованием механизмов долгосрочного тарифообразования", - добавил он. В январе Новак сообщил в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", что добыча угля в России по итогам 2024 года выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн, а экспорт угля снизился на 7,8%, до 196,2 миллионов тонн. По данным Росстата, в 2024 году добыча угля в РФ сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн.
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александр новак, уголь
Энергетика, Александр Новак, уголь
Новак рассказал о развитии производственных мощностей в угледобыче
Новак: производственные мощности РФ уже сейчас позволяют наращивать добычу угля
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Производственные мощности России уже сейчас позволяют наращивать добычу угля, развитие новых центров добычи обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн к 2050 году, написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
"Наша страна обеспечена запасами более чем на 500 лет, а производственные мощности уже сейчас позволяют наращивать добычу. Развитие новых центров добычи угля обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн производственной мощности на горизонте до 2050 года. Приоритетом является экологичная и безопасная отработка запасов", - написал он.
Кроме того, Новак отметил, что уровень потребления угля на внутреннем рынке составит до 230 миллионов тонн в год к 2050 году, а доля производства угля открытым способом вырастет до 75% от общего объема добычи, что благоприятно скажется на повышении уровня безопасности. А также особое внимание будет уделено процессу интеграции в угольную промышленность России новых субъектов.
"Для наращивания экспорта угля на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона... предусмотрено создание новых центров угледобычи вблизи рынков сбыта, расширение провозной способности ж/д Восточного полигона, строительство Тихоокеанской ж/д, подходов к портам Юга и Северо-Запада, увеличение пропускной способности СМП в части транспортировки угля, развитие портовой инфраструктуры и оптимизация транспортной логистики с использованием механизмов долгосрочного тарифообразования", - добавил он.
Эксперт назвал факторы для снижения мировых цен на уголь
В январе Новак сообщил в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", что добыча угля в России по итогам 2024 года выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн, а экспорт угля снизился на 7,8%, до 196,2 миллионов тонн. По данным Росстата, в 2024 году добыча угля в РФ сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн.