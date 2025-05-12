https://1prime.ru/20250512/ugol-857489239.html

Новак рассказал о развитии производственных мощностей в угледобыче

Новак рассказал о развитии производственных мощностей в угледобыче - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о развитии производственных мощностей в угледобыче

Производственные мощности России уже сейчас позволяют наращивать добычу угля, развитие новых центров добычи обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн к 2050 | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:33+0300

2025-05-12T14:33+0300

2025-05-12T14:33+0300

энергетика

александр новак

уголь

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/70/839197081_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_39a04230353d324006ccad73eab1ddbc.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Производственные мощности России уже сейчас позволяют наращивать добычу угля, развитие новых центров добычи обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн к 2050 году, написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Наша страна обеспечена запасами более чем на 500 лет, а производственные мощности уже сейчас позволяют наращивать добычу. Развитие новых центров добычи угля обеспечит дополнительно до 250 миллионов тонн производственной мощности на горизонте до 2050 года. Приоритетом является экологичная и безопасная отработка запасов", - написал он. Кроме того, Новак отметил, что уровень потребления угля на внутреннем рынке составит до 230 миллионов тонн в год к 2050 году, а доля производства угля открытым способом вырастет до 75% от общего объема добычи, что благоприятно скажется на повышении уровня безопасности. А также особое внимание будет уделено процессу интеграции в угольную промышленность России новых субъектов. "Для наращивания экспорта угля на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона... предусмотрено создание новых центров угледобычи вблизи рынков сбыта, расширение провозной способности ж/д Восточного полигона, строительство Тихоокеанской ж/д, подходов к портам Юга и Северо-Запада, увеличение пропускной способности СМП в части транспортировки угля, развитие портовой инфраструктуры и оптимизация транспортной логистики с использованием механизмов долгосрочного тарифообразования", - добавил он. В январе Новак сообщил в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", что добыча угля в России по итогам 2024 года выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн, а экспорт угля снизился на 7,8%, до 196,2 миллионов тонн. По данным Росстата, в 2024 году добыча угля в РФ сократилась на 0,6%, до 427 миллионов тонн.

https://1prime.ru/20250113/ugol-854168636.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, уголь