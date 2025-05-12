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Фьючерсы Уолл-стрит растут после новостей о снижении пошлин Китая и США

Фьючерсы Уолл-стрит растут после новостей о снижении пошлин Китая и США - 12.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут после новостей о снижении пошлин Китая и США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в начале недели более чем на 2% после публикации совместного заявления Китая и США о снижении... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:09+0300

2025-05-12T11:09+0300

2025-05-12T11:09+0300

экономика

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в начале недели более чем на 2% после публикации совместного заявления Китая и США о снижении взаимных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 2,04%, до 42 164 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 3,43%, до 20 827,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,61%, до 5 826 пунктов. Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. "Отскок происходит в то время, когда многие институциональные инвесторы с большим объемом денежных средств стремятся увеличить свою долю в акциях", - цитирует агентство Блумберг управляющим фондом Ecofi в Париже Карена Джорджа (Karen Georges).

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китай, сша, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок