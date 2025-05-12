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Фьючерсы Уолл-стрит растут после новостей о снижении пошлин Китая и США - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит растут после новостей о снижении пошлин Китая и США
Фьючерсы Уолл-стрит растут после новостей о снижении пошлин Китая и США - 12.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут после новостей о снижении пошлин Китая и США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в начале недели более чем на 2% после публикации совместного заявления Китая и США о снижении... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:09+0300
2025-05-12T11:09+0300
экономика
китай
сша
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
рынок
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в начале недели более чем на 2% после публикации совместного заявления Китая и США о снижении взаимных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 2,04%, до 42 164 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 3,43%, до 20 827,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 2,61%, до 5 826 пунктов. Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. "Отскок происходит в то время, когда многие институциональные инвесторы с большим объемом денежных средств стремятся увеличить свою долю в акциях", - цитирует агентство Блумберг управляющим фондом Ecofi в Париже Карена Джорджа (Karen Georges).
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китай, сша, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок
Экономика, КИТАЙ, США, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок
11:09 12.05.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут после новостей о снижении пошлин Китая и США

Фьючерсы Уолл-стрит растут более чем на 2% после заявления о снижении пошлин КНР и США

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит увеличиваются в начале недели более чем на 2% после публикации совместного заявления Китая и США о снижении взаимных импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 2,04%, до 42 164 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 3,43%, до 20 827,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,61%, до 5 826 пунктов.
Представители Китая и США в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры.
"Отскок происходит в то время, когда многие институциональные инвесторы с большим объемом денежных средств стремятся увеличить свою долю в акциях", - цитирует агентство Блумберг управляющим фондом Ecofi в Париже Карена Джорджа (Karen Georges).
НЕ БРАТЬ!!!%Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%
10:39
 
ЭкономикаКИТАЙСШАУолл-стритфьючерсы Уолл-стритРынок
 
 
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