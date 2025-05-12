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Усманов выиграл суд против крупнейшего люксембургского медиахолдинга - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Усманов выиграл суд против крупнейшего люксембургского медиахолдинга
Усманов выиграл суд против крупнейшего люксембургского медиахолдинга - 12.05.2025, ПРАЙМ
Усманов выиграл суд против крупнейшего люксембургского медиахолдинга
Российский предприниматель Алишер Усманов выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. – теперь это СМИ не может... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:32+0300
2025-05-12T12:32+0300
бизнес
алишер усманов
германия
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский предприниматель Алишер Усманов выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. – теперь это СМИ не может называть его владельцем яхты Dilbar. Об этом агентству РИА Новости представитель Усманова. "Земельный суд Гамбурга 5 мая признал не соответствующим действительности и запретил распространять следующее утверждение, опубликованное принадлежащим Mediahuis изданием Luxembourg Times: "Элитная яхта Dilbar была арестована в порту Гамбурга в рамках санкций ЕС, введенных после вторжения России на Украину. Яхтой владеет через компанию и траст узбекско-российский миллиардер Алишер Усманов", - сказал представитель бизнесмена. Mediahuis Luxembourg – ведущий люксембургский издательский дом, в его портфолио входят такие газеты и порталы, как Luxemburger Wort, Luxembourg Times и другие. "Суд счел это утверждение нарушающим права А. Усманова и запретил его распространение. В случае несоблюдения запрета на Mediahuis может быть наложен административный штраф в размере до 250 000 евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности взыскания штрафа – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности. В настоящий момент оспариваемый фрагмент скандальной статьи удален с сайта Luxembourg Times", - подчеркнул собеседник.Пресс-служба Усманова отметила несостоятельность опубликованных сведений о его имуществе за границей. Адвокаты Усманова подчеркнули, что статьи, несмотря на исправления, использовались в расследованиях и санкциях ЕС против него. Они выразили опасения относительно процессуальных нарушений и явного злоупотребления полномочиями, считая такие решения лишенными юридической и моральной легитимности.
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бизнес, алишер усманов, германия
Бизнес, Алишер Усманов, ГЕРМАНИЯ
12:32 12.05.2025
 
Усманов выиграл суд против крупнейшего люксембургского медиахолдинга

Усманов выиграл суд в Германии против медиахолдинга Mediahuis

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский предприниматель Алишер Усманов выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. – теперь это СМИ не может называть его владельцем яхты Dilbar. Об этом агентству РИА Новости представитель Усманова.
"Земельный суд Гамбурга 5 мая признал не соответствующим действительности и запретил распространять следующее утверждение, опубликованное принадлежащим Mediahuis изданием Luxembourg Times: "Элитная яхта Dilbar была арестована в порту Гамбурга в рамках санкций ЕС, введенных после вторжения России на Украину. Яхтой владеет через компанию и траст узбекско-российский миллиардер Алишер Усманов", - сказал представитель бизнесмена.
Mediahuis Luxembourg – ведущий люксембургский издательский дом, в его портфолио входят такие газеты и порталы, как Luxemburger Wort, Luxembourg Times и другие.
"Суд счел это утверждение нарушающим права А. Усманова и запретил его распространение. В случае несоблюдения запрета на Mediahuis может быть наложен административный штраф в размере до 250 000 евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности взыскания штрафа – административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности. В настоящий момент оспариваемый фрагмент скандальной статьи удален с сайта Luxembourg Times", - подчеркнул собеседник.
Пресс-служба Усманова отметила несостоятельность опубликованных сведений о его имуществе за границей. Адвокаты Усманова подчеркнули, что статьи, несмотря на исправления, использовались в расследованиях и санкциях ЕС против него. Они выразили опасения относительно процессуальных нарушений и явного злоупотребления полномочиями, считая такие решения лишенными юридической и моральной легитимности.
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