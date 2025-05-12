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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 мая
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 мая - 12.05.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 мая
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,3 копейки, до 11,1789 рубля, курс доллара вырос на 2,71 копейки, до 80,8883 рубля,... | 12.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,3 копейки, до 11,1789 рубля, курс доллара вырос на 2,71 копейки, до 80,8883 рубля, курс евро снизился на 2,03 рубля, до 90,1117 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, евро, доллар сша
Экономика, Банк России, юань, евро, Доллар США
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 мая
Официальный курс юаня на вторник - 11,18 руб, доллара - 80,89 руб, евро - 90,11 руб
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,3 копейки, до 11,1789 рубля, курс доллара вырос на 2,71 копейки, до 80,8883 рубля, курс евро снизился на 2,03 рубля, до 90,1117 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ отметил рост ВВП России в первом квартале