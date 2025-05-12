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Новак рассказал о вкладе ВИЭ в развитие мировой энергетики
Новак рассказал о вкладе ВИЭ в развитие мировой энергетики - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о вкладе ВИЭ в развитие мировой энергетики
Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом энергобалансе вырастет до 10% в 2050 году, но эти источники не смогут полностью закрыть мировые... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:13+0300
2025-05-12T14:13+0300
2025-05-12T14:13+0300
энергетика
виэ
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александр новак
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом энергобалансе вырастет до 10% в 2050 году, но эти источники не смогут полностью закрыть мировые потребности в энергии, заявил вице-премьер Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика". "Доля использования ВИЭ в мировом энергобалансе в сбалансированном сценарии вырастет с 2,5% в 2023 году до 10% в 2050 году, но, несмотря на это, данные источники не смогут удовлетворить полностью мировые потребности в энергии", - сказано в журнале. Ранее в опубликованной Энергетической стратегии РФ сообщалось, что установленная мощность возобновляемых источников энергии в России к 2050 году вырастет более чем на 40% по отношению к 2023 году.
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виэ, россия, александр новак
Энергетика, ВИЭ, РОССИЯ, Александр Новак
Новак рассказал о вкладе ВИЭ в развитие мировой энергетики
Доля ВИЭ в энергетике мира вырастет до 10% в 2050 г, но они не закроют потребности - Новак
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мировом энергобалансе вырастет до 10% в 2050 году, но эти источники не смогут полностью закрыть мировые потребности в энергии, заявил вице-премьер Александр Новак в авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".
"Доля использования ВИЭ в мировом энергобалансе в сбалансированном сценарии вырастет с 2,5% в 2023 году до 10% в 2050 году, но, несмотря на это, данные источники не смогут удовлетворить полностью мировые потребности в энергии", - сказано в журнале.
Ранее в опубликованной Энергетической стратегии РФ сообщалось, что установленная мощность возобновляемых источников энергии в России к 2050 году вырастет более чем на 40% по отношению к 2023 году.
Шольц предрек рост производства электричества от ВИЭ в Германии