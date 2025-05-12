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РБК: Франция выбыла из пятерки главных поставщиков вин в Россию
РБК: Франция выбыла из пятерки главных поставщиков вин в Россию - 12.05.2025, ПРАЙМ
РБК: Франция выбыла из пятерки главных поставщиков вин в Россию
Италия стала лидером по экспорту в Россию тихих и игристых вин за девять месяцев 2024 года, направив в страну 76,2 миллиона литров, говорится в материале... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:00+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Италия стала лидером по экспорту в Россию тихих и игристых вин за девять месяцев 2024 года, направив в страну 76,2 миллиона литров, говорится в материале издания РБК.Топ-5 стран-экспортеров включает Грузию, Испанию, Португалию и Чили. Кроме того, импорт негазированного вина из ЮАР увеличился на 99%. Вина из Старого Света доминировали, но ситуация меняется в пользу вин из дружественных стран и России."В 2023 году на четвертой позиции находилась Франция, но она уступила свое место в рейтинге", - сказано в публикации.Вина из России и других дружественных стран также становятся привлекательными благодаря сочетанию цены и качества. Доля поставок из дружественных стран выросла, но европейские вина все еще остаются популярными. В российском импорте негазированных вин доля белых вин увеличилась, благодаря тренду на легкие блюда.
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россия, франция, вино
Экономика, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, вино
РБК: Франция выбыла из пятерки главных поставщиков вин в Россию
РБК: Франция покинула пятерку ведущих поставщиков вин в Россию
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ.
Италия стала лидером по экспорту в Россию тихих и игристых вин за девять месяцев 2024 года, направив в страну 76,2 миллиона литров, говорится
в материале издания РБК.
Топ-5 стран-экспортеров включает Грузию, Испанию, Португалию и Чили. Кроме того, импорт негазированного вина из ЮАР увеличился на 99%. Вина из Старого Света доминировали, но ситуация меняется в пользу вин из дружественных стран и России.
"В 2023 году на четвертой позиции находилась Франция, но она уступила свое место в рейтинге", - сказано в публикации.
Вина из России и других дружественных стран также становятся привлекательными благодаря сочетанию цены и качества. Доля поставок из дружественных стран выросла, но европейские вина все еще остаются популярными. В российском импорте негазированных вин доля белых вин увеличилась, благодаря тренду на легкие блюда.
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