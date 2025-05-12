https://1prime.ru/20250512/volodin-857498883.html

Володин высказался по законопроекту о локализации такси

Володин высказался по законопроекту о локализации такси - 12.05.2025, ПРАЙМ

Володин высказался по законопроекту о локализации такси

Законопроект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей, подготовлены поправки, сообщил председатель Госдумы Вячеслав | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T18:45+0300

2025-05-12T18:45+0300

2025-05-12T19:03+0300

экономика

госдума

вячеслав володин

россия

такси

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Законопроект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей, подготовлены поправки, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, в ходе обсуждения инициативы с профильными министерствами были подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли. "Профильный комитет в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения. В итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 13 мая, добавил Володин. Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Документом предлагалось наделить правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.

https://1prime.ru/20250512/taksi-857485822.html

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госдума, вячеслав володин, россия, такси