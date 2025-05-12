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Володин высказался по законопроекту о локализации такси - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Володин высказался по законопроекту о локализации такси
Володин высказался по законопроекту о локализации такси - 12.05.2025, ПРАЙМ
Володин высказался по законопроекту о локализации такси
Законопроект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей, подготовлены поправки, сообщил председатель Госдумы Вячеслав | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:45+0300
2025-05-12T19:03+0300
экономика
госдума
вячеслав володин
россия
такси
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Законопроект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей, подготовлены поправки, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, в ходе обсуждения инициативы с профильными министерствами были подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли. "Профильный комитет в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения. В итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 13 мая, добавил Володин. Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Документом предлагалось наделить правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.
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госдума, вячеслав володин, россия, такси
Экономика, Госдума, Вячеслав Володин, РОССИЯ, такси
18:45 12.05.2025 (обновлено: 19:03 12.05.2025)
 
Володин высказался по законопроекту о локализации такси

Володин: проект о локализации такси доработан с учетом мнения производителей и отрасли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Законопроект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей, подготовлены поправки, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам председателя Госдумы, в ходе обсуждения инициативы с профильными министерствами были подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли.
"Профильный комитет в диалоге со всеми заинтересованными лицами проработал разные варианты решения. В итоге предложена норма, в соответствии с которой перечень производителей расширяется", - сказал Володин журналистам.
Такси во время сильного дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Госдума может рассмотреть во втором чтении проект о локализации такси
13:25
Он отметил, что такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.
Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 13 мая, добавил Володин.
Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Документом предлагалось наделить правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей.
 
ЭкономикаГосдумаВячеслав ВолодинРОССИЯтакси
 
 
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