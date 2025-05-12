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Встреча России и Украины может пройти на уровне дипломатов, считает эксперт - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Встреча России и Украины может пройти на уровне дипломатов, считает эксперт
Встреча России и Украины может пройти на уровне дипломатов, считает эксперт - 12.05.2025, ПРАЙМ
Встреча России и Украины может пройти на уровне дипломатов, считает эксперт
Встреча России и Украины может пройти 15 мая в Стамбуле, но, скорее всего, это будет на уровне дипломатов, поскольку встреча на высшем уровне должна быть... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:06+0300
2025-05-12T10:06+0300
политика
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Встреча России и Украины может пройти 15 мая в Стамбуле, но, скорее всего, это будет на уровне дипломатов, поскольку встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. "Я думаю, что какое-то движение в четверг может состояться. Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего. Это правильно, потому что любая встреча на высшем уровне должна готовиться, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, потом на высшем. И вот эти наскоки Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально", - сказал он в беседе с агентством. Тимофеев обратил внимание, что Киев отвергает любые предложения из Москвы - так было и с пасхальным перемирием, и на День Победы. По его словам, если украинские власти будут "самостоятельно принимать решение, то по принципиальным позициям будет до бесконечности заматывать любые предложения просто потому, что они озвучиваются российским руководством". "Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры", - добавил он. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры
10:06 12.05.2025
 
Встреча России и Украины может пройти на уровне дипломатов, считает эксперт

Тимофеев: встреча РФ и Украины на высшем уровне требует тщательной подготовки

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Встреча России и Украины может пройти 15 мая в Стамбуле, но, скорее всего, это будет на уровне дипломатов, поскольку встреча на высшем уровне должна быть заранее подготовлена, сказал РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
"Я думаю, что какое-то движение в четверг может состояться. Не знаю, будет ли это встреча на высшем уровне, здесь есть сомнения. Я думаю, что российского президента не будет в Стамбуле, он, скорее всего, пошлет для переговоров дипломатов, прежде всего. Это правильно, потому что любая встреча на высшем уровне должна готовиться, переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, потом на высшем. И вот эти наскоки Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально", - сказал он в беседе с агентством.
Тимофеев обратил внимание, что Киев отвергает любые предложения из Москвы - так было и с пасхальным перемирием, и на День Победы.
По его словам, если украинские власти будут "самостоятельно принимать решение, то по принципиальным позициям будет до бесконечности заматывать любые предложения просто потому, что они озвучиваются российским руководством". "Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры", - добавил он.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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