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ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке
ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке - 12.05.2025, ПРАЙМ
ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке
ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке с 12 мая, сообщает кредитная организация. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:17+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке с 12 мая, сообщает кредитная организация. "С 12 мая ВТБ первым на рынке отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов. Решение принято в поддержку инициативы президента РФ, направленной на повышение доступности жилья для семей. Остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, в банке остаются без изменений", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам первых четырёх месяцев года ипотека с господдержкой заняла в ВТБ почти 95% от общего объема выдач жилищных кредитов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%. Затем главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин заявили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.
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недвижимость, банки, бизнес, рф, владимир путин, втб, сбербанк
Экономика, Недвижимость, Банки, Бизнес, РФ, Владимир Путин, ВТБ, Сбербанк
11:17 12.05.2025
 
ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

ВТБ с 12 мая отменяет обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке с 12 мая, сообщает кредитная организация.
"С 12 мая ВТБ первым на рынке отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов. Решение принято в поддержку инициативы президента РФ, направленной на повышение доступности жилья для семей. Остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, в банке остаются без изменений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам первых четырёх месяцев года ипотека с господдержкой заняла в ВТБ почти 95% от общего объема выдач жилищных кредитов.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%. Затем главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин заявили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке
11:03
 
ЭкономикаНедвижимостьБанкиБизнесРФВладимир ПутинВТБСбербанк
 
 
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