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ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке - 12.05.2025, ПРАЙМ

ВТБ отменит обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке с 12 мая, сообщает кредитная организация. | 12.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. ВТБ отменил обязательные комиссии для застройщиков по льготной ипотеке с 12 мая, сообщает кредитная организация. "С 12 мая ВТБ первым на рынке отменил обязательные комиссии для застройщиков при выдаче льготных жилищных кредитов. Решение принято в поддержку инициативы президента РФ, направленной на повышение доступности жилья для семей. Остальные условия кредитования в рамках госпрограмм, включая размер первого взноса, в банке остаются без изменений", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам первых четырёх месяцев года ипотека с господдержкой заняла в ВТБ почти 95% от общего объема выдач жилищных кредитов. Ранее президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%. Затем главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин заявили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.

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недвижимость, банки, бизнес, рф, владимир путин, втб, сбербанк