Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд" - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/yandeks-857482562.html
"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд"
"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд" - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд"
"Яндекс" купил у девелоперской группы "Самолет" технологическую платформу для застройщиков и управляющих компаний "Домиленд". | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:04+0300
2025-05-12T12:04+0300
экономика
финансы
банки
москва
яндекс
втб
донстрой
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/60/763476026_0:157:2995:1842_1920x0_80_0_0_ade12164289f4ac1ec303ed559c5e72c.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" купил у девелоперской группы "Самолет" технологическую платформу для застройщиков и управляющих компаний "Домиленд". Согласно данным ЕГРЮЛ, две структуры "Яндекса" – ООО "Технояк" и ООО "Яндекс.Доставка холдинг" – с 6 мая контролируют соответственно 99,99 и 0,01% в ООО "Клиентский сервис", которому принадлежит 100% ООО "Платформа "Домиленд". ООО "Домиленд", позднее переименованный в "Клиентский сервис", основали в 2017 году Кирилл и Дарья Вороновы. В 2019 году ВТБ через одну из своих структур купил 72,28% компании, затем увеличив долю до 75,68%. В январе 2022 года банк вышел из состава владельцев фирмы, его долю получила кипрская Lagella Limited, 24,32% оставались у основателей компании. В конце 2024 года почти 76% платформы приобрела группа "Самолет". "Домиленд" называет себя крупнейшей российской IT-платформой для девелоперов, УК и жителей. Среди ее продуктов – сервисы для автоматизации работы аварийно-диспетчерских служб, собраний собственников, выставления счетов за ЖКУ, смарт-системы для жителей, медиасервисы. Согласно сайту компании, платформу, в частности, используют девелоперы "Самолет", "Донстрой", "А101", "Брусника", MR Group, Level Group, Vesper.
https://1prime.ru/20250421/yandeks-856883623.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76347/60/763476026_165:0:2830:1999_1920x0_80_0_0_2d4cc252520372ffb3f10f44c778e6c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, яндекс, втб, донстрой
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, Яндекс, ВТБ, Донстрой
12:04 12.05.2025
 
"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд"

"Яндекс" купил у группы "Самолет" технологическую платформу "Домиленд"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание офиса российской компании Яндекс
Здание офиса российской компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" купил у девелоперской группы "Самолет" технологическую платформу для застройщиков и управляющих компаний "Домиленд".
Согласно данным ЕГРЮЛ, две структуры "Яндекса" – ООО "Технояк" и ООО "Яндекс.Доставка холдинг" – с 6 мая контролируют соответственно 99,99 и 0,01% в ООО "Клиентский сервис", которому принадлежит 100% ООО "Платформа "Домиленд".
ООО "Домиленд", позднее переименованный в "Клиентский сервис", основали в 2017 году Кирилл и Дарья Вороновы. В 2019 году ВТБ через одну из своих структур купил 72,28% компании, затем увеличив долю до 75,68%. В январе 2022 года банк вышел из состава владельцев фирмы, его долю получила кипрская Lagella Limited, 24,32% оставались у основателей компании. В конце 2024 года почти 76% платформы приобрела группа "Самолет".
"Домиленд" называет себя крупнейшей российской IT-платформой для девелоперов, УК и жителей. Среди ее продуктов – сервисы для автоматизации работы аварийно-диспетчерских служб, собраний собственников, выставления счетов за ЖКУ, смарт-системы для жителей, медиасервисы. Согласно сайту компании, платформу, в частности, используют девелоперы "Самолет", "Донстрой", "А101", "Брусника", MR Group, Level Group, Vesper.
% Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
"Яндекс" завершил размещение первого выпуска облигаций на Мосбирже
21 апреля, 15:24
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАЯндексВТБДонстрой
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала