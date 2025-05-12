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"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд"
"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд" - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд"
"Яндекс" купил у девелоперской группы "Самолет" технологическую платформу для застройщиков и управляющих компаний "Домиленд". | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:04+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" купил у девелоперской группы "Самолет" технологическую платформу для застройщиков и управляющих компаний "Домиленд". Согласно данным ЕГРЮЛ, две структуры "Яндекса" – ООО "Технояк" и ООО "Яндекс.Доставка холдинг" – с 6 мая контролируют соответственно 99,99 и 0,01% в ООО "Клиентский сервис", которому принадлежит 100% ООО "Платформа "Домиленд". ООО "Домиленд", позднее переименованный в "Клиентский сервис", основали в 2017 году Кирилл и Дарья Вороновы. В 2019 году ВТБ через одну из своих структур купил 72,28% компании, затем увеличив долю до 75,68%. В январе 2022 года банк вышел из состава владельцев фирмы, его долю получила кипрская Lagella Limited, 24,32% оставались у основателей компании. В конце 2024 года почти 76% платформы приобрела группа "Самолет". "Домиленд" называет себя крупнейшей российской IT-платформой для девелоперов, УК и жителей. Среди ее продуктов – сервисы для автоматизации работы аварийно-диспетчерских служб, собраний собственников, выставления счетов за ЖКУ, смарт-системы для жителей, медиасервисы. Согласно сайту компании, платформу, в частности, используют девелоперы "Самолет", "Донстрой", "А101", "Брусника", MR Group, Level Group, Vesper.
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финансы, банки, москва, яндекс, втб, донстрой
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, Яндекс, ВТБ, Донстрой
"Яндекс" купил у "Самолета" платформу "Домиленд"
"Яндекс" купил у группы "Самолет" технологическую платформу "Домиленд"
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" купил у девелоперской группы "Самолет" технологическую платформу для застройщиков и управляющих компаний "Домиленд".
Согласно данным ЕГРЮЛ, две структуры "Яндекса" – ООО "Технояк" и ООО "Яндекс.Доставка холдинг" – с 6 мая контролируют соответственно 99,99 и 0,01% в ООО "Клиентский сервис", которому принадлежит 100% ООО "Платформа "Домиленд".
ООО "Домиленд", позднее переименованный в "Клиентский сервис", основали в 2017 году Кирилл и Дарья Вороновы. В 2019 году ВТБ через одну из своих структур купил 72,28% компании, затем увеличив долю до 75,68%. В январе 2022 года банк вышел из состава владельцев фирмы, его долю получила кипрская Lagella Limited, 24,32% оставались у основателей компании. В конце 2024 года почти 76% платформы приобрела группа "Самолет".
"Домиленд" называет себя крупнейшей российской IT-платформой для девелоперов, УК и жителей. Среди ее продуктов – сервисы для автоматизации работы аварийно-диспетчерских служб, собраний собственников, выставления счетов за ЖКУ, смарт-системы для жителей, медиасервисы. Согласно сайту компании, платформу, в частности, используют девелоперы "Самолет", "Донстрой", "А101", "Брусника", MR Group, Level Group, Vesper.
"Яндекс" завершил размещение первого выпуска облигаций на Мосбирже