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Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в начале недели - 12.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250512/yuan-857481650.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в начале недели
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в начале недели - 12.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в начале недели
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов понедельника демонстрирует снижение, следует из данных торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:37+0300
2025-05-12T11:37+0300
экономика
рынок
торги
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рубль
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов понедельника демонстрирует снижение, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.31 мск снижался на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля. "Технически наблюдающийся с середины апреля боковик по паре юань-рубль в границах 11-11,5 рубля остается в силе", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Не исключаем увеличения притока долларов и юаней в страну в ближайшие дни, поскольку с ростом ликвидности рынка экспортеры будут усиленно продавать заработанную за длинные выходные валюту, отмечает также он. "После попыток роста в начале недели видим риски перехода рубля к ослаблению, связанные с активизацией спроса на валюту со стороны импортеров, а также населения в преддверии сезона отпусков. В этом случае, по итогам предстоящих пяти торговых сессий пара юань-рубль может вернуться в верхнюю половину диапазона 11-11,5 рубля", - добавляет Богдан Зварич из ПСБ. "На фоне начавшихся переговоров между США и Китаем мы прогнозируем, что стоимость оншорного юаня уже в мае вырастет до 7,1 за доллар, а затем последует некоторая консолидация котировок. К рублю китайская валюта может укрепиться до 11,5–11,9 уже во втором квартале текущего года", - заключает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
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рынок, торги, юань, рубль
Экономика, Рынок, Торги, юань, рубль
11:37 12.05.2025
 
Курс юаня к рублю на Мосбирже снижается в начале недели

Курс юаня к рублю на Мосбирже падает в начале торгов понедельника

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов понедельника демонстрирует снижение, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.31 мск снижался на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 11,17 рубля.
"Технически наблюдающийся с середины апреля боковик по паре юань-рубль в границах 11-11,5 рубля остается в силе", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Не исключаем увеличения притока долларов и юаней в страну в ближайшие дни, поскольку с ростом ликвидности рынка экспортеры будут усиленно продавать заработанную за длинные выходные валюту, отмечает также он.
"После попыток роста в начале недели видим риски перехода рубля к ослаблению, связанные с активизацией спроса на валюту со стороны импортеров, а также населения в преддверии сезона отпусков. В этом случае, по итогам предстоящих пяти торговых сессий пара юань-рубль может вернуться в верхнюю половину диапазона 11-11,5 рубля", - добавляет Богдан Зварич из ПСБ.
"На фоне начавшихся переговоров между США и Китаем мы прогнозируем, что стоимость оншорного юаня уже в мае вырастет до 7,1 за доллар, а затем последует некоторая консолидация котировок. К рублю китайская валюта может укрепиться до 11,5–11,9 уже во втором квартале текущего года", - заключает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
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