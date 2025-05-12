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Рубль окреп к юаню после майских праздников

Рубль окреп к юаню после майских праздников - 12.05.2025, ПРАЙМ

Рубль окреп к юаню после майских праздников

Курс рубля в понедельник ощутимо повысился против юаня, отыгрывая геополитический позитив, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T21:53+0300

2025-05-12T21:53+0300

2025-05-12T21:53+0300

экономика

рынок

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник ощутимо повысился против юаня, отыгрывая геополитический позитив, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 9 копеек, до 11,15 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,1 рубля. РУБЛЬ ПОДНЯЛСЯ Юань в понедельник торговался в минусе против рубля, поскольку участники рынка отыгрывали улучшение геополитического фона. Курс китайской валюты закрепился ниже 11,2 рубля. "К сохраняющемуся дисбалансу между превалирующим предложением инвалют и сдержанным внутренним спросом на них добавилось сокращение геополитической премии в свете новостей о возможном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию по Украине. Общерыночный риск-аппетит вырос на сообщениях о взаимном сокращении США и КНР ранее введенных заградительных импортных пошлин. Это приободрило рынок нефти, и марка Brent сегодня показала хороший рост", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.44 мск росла на 1,5%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 1,5%, до 101,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Поводом для поддержки рубля являются геополитические ожидания, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В информационном потоке - предложение российской стороны провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. Весь фокус обращен именно на это. Нефтяное ралли также способствует улучшению глобального настроения на российском валютном рынке" - добавляет он. Вместе с тем объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила в мае уже во вторник сократятся примерно на 40%, что может несколько охладить пыл рублевых "быков", считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно ждем юань в пределах 11,1-11,3 рубля, доллар – 80,5-82,5 рубля", - добавляет он.

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рынок, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал, сша