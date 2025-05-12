https://1prime.ru/20250512/yuan-857501439.html
Рубль окреп к юаню после майских праздников
Рубль окреп к юаню после майских праздников - 12.05.2025, ПРАЙМ
Рубль окреп к юаню после майских праздников
Курс рубля в понедельник ощутимо повысился против юаня, отыгрывая геополитический позитив, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T21:53+0300
2025-05-12T21:53+0300
2025-05-12T21:53+0300
экономика
рынок
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник ощутимо повысился против юаня, отыгрывая геополитический позитив, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 9 копеек, до 11,15 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,1 рубля. РУБЛЬ ПОДНЯЛСЯ Юань в понедельник торговался в минусе против рубля, поскольку участники рынка отыгрывали улучшение геополитического фона. Курс китайской валюты закрепился ниже 11,2 рубля. "К сохраняющемуся дисбалансу между превалирующим предложением инвалют и сдержанным внутренним спросом на них добавилось сокращение геополитической премии в свете новостей о возможном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию по Украине. Общерыночный риск-аппетит вырос на сообщениях о взаимном сокращении США и КНР ранее введенных заградительных импортных пошлин. Это приободрило рынок нефти, и марка Brent сегодня показала хороший рост", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.44 мск росла на 1,5%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 1,5%, до 101,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Поводом для поддержки рубля являются геополитические ожидания, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "В информационном потоке - предложение российской стороны провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. Весь фокус обращен именно на это. Нефтяное ралли также способствует улучшению глобального настроения на российском валютном рынке" - добавляет он. Вместе с тем объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила в мае уже во вторник сократятся примерно на 40%, что может несколько охладить пыл рублевых "быков", считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно ждем юань в пределах 11,1-11,3 рубля, доллар – 80,5-82,5 рубля", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250512/valyuta-857497113.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_049338562c858566b7d973d9beb400e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал, сша
Экономика, Рынок, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал, США
Рубль окреп к юаню после майских праздников
Рубль ощутимо окреп к юаню на Мосбирже после завершения майских праздников
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник ощутимо повысился против юаня, отыгрывая геополитический позитив, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов опустился на 9 копеек, до 11,15 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,1 рубля.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 мая
Юань в понедельник торговался в минусе против рубля, поскольку участники рынка отыгрывали улучшение геополитического фона. Курс китайской валюты закрепился ниже 11,2 рубля.
"К сохраняющемуся дисбалансу между превалирующим предложением инвалют и сдержанным внутренним спросом на них добавилось сокращение геополитической премии в свете новостей о возможном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию по Украине. Общерыночный риск-аппетит вырос на сообщениях о взаимном сокращении США и КНР ранее введенных заградительных импортных пошлин. Это приободрило рынок нефти, и марка Brent сегодня показала хороший рост", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.44 мск росла на 1,5%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 1,5%, до 101,9 пункта.
Поводом для поддержки рубля являются геополитические ожидания, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"В информационном потоке - предложение российской стороны провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной. Весь фокус обращен именно на это. Нефтяное ралли также способствует улучшению глобального настроения на российском валютном рынке" - добавляет он.
Вместе с тем объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила в мае уже во вторник сократятся примерно на 40%, что может несколько охладить пыл рублевых "быков", считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно ждем юань в пределах 11,1-11,3 рубля, доллар – 80,5-82,5 рубля", - добавляет он.