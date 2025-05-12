https://1prime.ru/20250512/zakharova-857477414.html

МИД пообещал ответ на закрытие генконсульства России в Кракове

МИД пообещал ответ на закрытие генконсульства России в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ

МИД пообещал ответ на закрытие генконсульства России в Кракове

Ответные шаги на закрытие генконсульства России в Кракове вскоре последуют. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила официальный представитель МИД... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:32+0300

2025-05-12T10:32+0300

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россия

мария захарова

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ответные шаги на закрытие генконсульства России в Кракове вскоре последуют. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", - отметила дипломат."Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре", - резюмировала Захарова.

https://1prime.ru/20250512/polsha-857477119.html

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россия, мария захарова, мид рф, польша