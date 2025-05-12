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МИД пообещал ответ на закрытие генконсульства России в Кракове
МИД пообещал ответ на закрытие генконсульства России в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
МИД пообещал ответ на закрытие генконсульства России в Кракове
Ответные шаги на закрытие генконсульства России в Кракове вскоре последуют. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила официальный представитель МИД... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:32+0300
2025-05-12T10:32+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ответные шаги на закрытие генконсульства России в Кракове вскоре последуют. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", - отметила дипломат."Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре", - резюмировала Захарова.
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РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ, ПОЛЬША
МИД пообещал ответ на закрытие генконсульства России в Кракове
Захарова: ответ на закрытие генконсульства России в Кракове вскоре последует
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Ответные шаги на закрытие генконсульства России в Кракове вскоре последуют. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан", - отметила дипломат.
"Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре", - резюмировала Захарова.
Польша закроет генеральное консульство России в Кракове