Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250512/zamorozki-857492887.html
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России
"Автодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь с | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:39+0300
2025-05-12T16:39+0300
россия
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/76286/84/762868415_0:290:5565:3420_1920x0_80_0_0_ea8b66fe990bcda9660e7b1442b3fc39.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Автодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь с 12 на 13 мая и рекомендует отложить дальние поездки тем, кто уже перешел на летнюю резину, сообщила пресс-служба госкомпании. "Водители, внимание. Ухудшение погодных условий. В ночь с 12 на 13 мая на территории Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областей ожидаются заморозки", - говорится в Telegram-канале "Автодора". В связи с этим госкомпания просит водителей отложить дальние поездки, если они уже перешли на летнюю резину. Также "Автодор" рекомендует сохранять внимательность и осторожность на дорогах и избегать резких маневров. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
https://1prime.ru/20250512/avtovaz-857481316.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76286/84/762868415_308:0:5255:3710_1920x0_80_0_0_5e7c96bd68bf966409b41983d5184628.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, автодор
РОССИЯ, Автодор
16:39 12.05.2025
 
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России

"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов в ночь на 13 мая

© fotolia.com / lightpoet#Мужчина за рулем
#Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© fotolia.com / lightpoet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Автодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь с 12 на 13 мая и рекомендует отложить дальние поездки тем, кто уже перешел на летнюю резину, сообщила пресс-служба госкомпании.
"Водители, внимание. Ухудшение погодных условий. В ночь с 12 на 13 мая на территории Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областей ожидаются заморозки", - говорится в Telegram-канале "Автодора".
В связи с этим госкомпания просит водителей отложить дальние поездки, если они уже перешли на летнюю резину. Также "Автодор" рекомендует сохранять внимательность и осторожность на дорогах и избегать резких маневров.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников
11:27
 
РОССИЯАвтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала