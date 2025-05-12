https://1prime.ru/20250512/zamorozki-857492887.html
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России
"Автодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь с | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:39+0300
2025-05-12T16:39+0300
2025-05-12T16:39+0300
россия
автодор
https://cdnn.1prime.ru/img/76286/84/762868415_0:290:5565:3420_1920x0_80_0_0_ea8b66fe990bcda9660e7b1442b3fc39.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Автодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь с 12 на 13 мая и рекомендует отложить дальние поездки тем, кто уже перешел на летнюю резину, сообщила пресс-служба госкомпании. "Водители, внимание. Ухудшение погодных условий. В ночь с 12 на 13 мая на территории Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областей ожидаются заморозки", - говорится в Telegram-канале "Автодора". В связи с этим госкомпания просит водителей отложить дальние поездки, если они уже перешли на летнюю резину. Также "Автодор" рекомендует сохранять внимательность и осторожность на дорогах и избегать резких маневров. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
https://1prime.ru/20250512/avtovaz-857481316.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76286/84/762868415_308:0:5255:3710_1920x0_80_0_0_5e7c96bd68bf966409b41983d5184628.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автодор
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России
"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов в ночь на 13 мая
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Автодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь с 12 на 13 мая и рекомендует отложить дальние поездки тем, кто уже перешел на летнюю резину, сообщила пресс-служба госкомпании.
"Водители, внимание. Ухудшение погодных условий. В ночь с 12 на 13 мая на территории Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областей ожидаются заморозки", - говорится в Telegram-канале "Автодора".
В связи с этим госкомпания просит водителей отложить дальние поездки, если они уже перешли на летнюю резину. Также "Автодор" рекомендует сохранять внимательность и осторожность на дорогах и избегать резких маневров.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска праздников