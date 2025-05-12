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"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России

"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Автодор" предупреждает водителей о заморозках в ряде регионов России

"Автодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь с | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T16:39+0300

2025-05-12T16:39+0300

2025-05-12T16:39+0300

россия

автодор

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. "Автодор" предупреждает водителей об ухудшении погодных условий и ожидаемых заморозках в Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областях в ночь с 12 на 13 мая и рекомендует отложить дальние поездки тем, кто уже перешел на летнюю резину, сообщила пресс-служба госкомпании. "Водители, внимание. Ухудшение погодных условий. В ночь с 12 на 13 мая на территории Московской, Смоленской, Калужской, Брянской и Курской областей ожидаются заморозки", - говорится в Telegram-канале "Автодора". В связи с этим госкомпания просит водителей отложить дальние поездки, если они уже перешли на летнюю резину. Также "Автодор" рекомендует сохранять внимательность и осторожность на дорогах и избегать резких маневров. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автодор