https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857473341.html
"Никого не волнует": слова Зеленского о Путине вызвали недоумение на Западе
"Никого не волнует": слова Зеленского о Путине вызвали недоумение на Западе - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Никого не волнует": слова Зеленского о Путине вызвали недоумение на Западе
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь продемонстрировал приверженность двойным стандартам в требовании к президенту России Владимиру Путину, написал в | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T08:51+0300
2025-05-12T08:51+0300
2025-05-12T08:51+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь продемонстрировал приверженность двойным стандартам в требовании к президенту России Владимиру Путину, написал в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.Ранее Зеленский сообщил, что будет ждать российского лидера в четверг 15 мая в Турции для проведения переговоров."Зеленский утверждает, что украинское законодательство не позволяет ему признавать территориальные изменения. Украинское законодательство также не позволяет ему вести переговоры с Путиным. Никого не волнует украинское законодательство. Даже его самого", — заметил эксперт.Это заявление последовало после призыва президента США Дональда Трампа согласиться на предложение Путина о переговорах.Российский лидер предложил возобновить диалог без предварительных условий в Стамбуле 15 мая, что стало поводом для давления на украинское правительство со стороны Запада.
https://1prime.ru/20250512/putin-857473105.html
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Никого не волнует": слова Зеленского о Путине вызвали недоумение на Западе
Аналитик Кошкович указал на лицемерие Зеленского после его требования к Путину
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь продемонстрировал приверженность двойным стандартам в требовании к президенту России Владимиру Путину, написал
в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Ранее Зеленский сообщил, что будет ждать российского лидера в четверг 15 мая в Турции для проведения переговоров.
"Зеленский утверждает, что украинское законодательство не позволяет ему признавать территориальные изменения. Украинское законодательство также не позволяет ему вести переговоры с Путиным. Никого не волнует украинское законодательство. Даже его самого", — заметил эксперт.
Это заявление последовало после призыва президента США Дональда Трампа согласиться на предложение Путина о переговорах.
Российский лидер предложил возобновить диалог без предварительных условий в Стамбуле 15 мая, что стало поводом для давления на украинское правительство со стороны Запада.
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