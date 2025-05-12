https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857474138.html

"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину

"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с критикой Владимира Зеленского, после того как тот озвучил требования к президенту России Владимиру Путину. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:15+0300

2025-05-12T09:15+0300

2025-05-12T09:15+0300

политика

украина

рада

владимир зеленский

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с критикой Владимира Зеленского, после того как тот озвучил требования к президенту России Владимиру Путину.Ранее Зеленский дал ответ на предложение российского лидера о проведении переговоров России и Украины, написав в соцсетях, что "будет ждать" Путина в Турции лично."В этом заявлении все абсурдно!" — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.Зеленский выступил с заявлениями в адрес Путина после того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложение о проведении переговоров.На прошлой неделе, выступая перед российскими и зарубежными СМИ, Путин предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Украина констатирует невозможным ведение переговоров с российской стороной, пока ей руководит Владимир Путин.

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украина, рада, владимир зеленский, россия, владимир путин