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"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину - 12.05.2025, ПРАЙМ
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"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину
"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с критикой Владимира Зеленского, после того как тот озвучил требования к президенту России Владимиру Путину. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:15+0300
2025-05-12T09:15+0300
политика
украина
рада
владимир зеленский
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с критикой Владимира Зеленского, после того как тот озвучил требования к президенту России Владимиру Путину.Ранее Зеленский дал ответ на предложение российского лидера о проведении переговоров России и Украины, написав в соцсетях, что "будет ждать" Путина в Турции лично."В этом заявлении все абсурдно!" — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.Зеленский выступил с заявлениями в адрес Путина после того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложение о проведении переговоров.На прошлой неделе, выступая перед российскими и зарубежными СМИ, Путин предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Украина констатирует невозможным ведение переговоров с российской стороной, пока ей руководит Владимир Путин.
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украина, рада, владимир зеленский, россия, владимир путин
Политика, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин
09:15 12.05.2025
 
"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину

Депутат Рады Дмитрук назвал слова Зеленского о Путине и переговорах абсурдными

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выступил с критикой Владимира Зеленского, после того как тот озвучил требования к президенту России Владимиру Путину.
Ранее Зеленский дал ответ на предложение российского лидера о проведении переговоров России и Украины, написав в соцсетях, что "будет ждать" Путина в Турции лично.
"В этом заявлении все абсурдно!" — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Зеленский выступил с заявлениями в адрес Путина после того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложение о проведении переговоров.
На прошлой неделе, выступая перед российскими и зарубежными СМИ, Путин предложил Киеву возобновить прямой диалог без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), согласно которому Украина констатирует невозможным ведение переговоров с российской стороной, пока ей руководит Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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ПолитикаУКРАИНАРадаВладимир ЗеленскийРОССИЯВладимир Путин
 
 
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