https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857482000.html

"Очень боится". В Японии объяснили, почему Зеленский не хотел переговоров

"Очень боится". В Японии объяснили, почему Зеленский не хотел переговоров - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Очень боится". В Японии объяснили, почему Зеленский не хотел переговоров

Предложение президента России Владимира Путина к проведению прямых переговоров без предварительных условий представляет собой реальный шанс для Украины... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:48+0300

2025-05-12T11:48+0300

2025-05-12T11:48+0300

политика

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владимир путин

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ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина к проведению прямых переговоров без предварительных условий представляет собой реальный шанс для Украины остановить дальнейшие потери среди своего народа, однако Владимир Зеленский опасается, что ему придется согласиться на невыгодные условия. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости советник-директор Общества японо-российских связей и кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.По мнению эксперта, инициативу Москвы следует рассматривать как возможный прорыв в текущем кризисе. Он подчеркнул, что украинская сторона могла бы использовать этот момент, чтобы не допустить дальнейшего роста числа жертв. По мнению эксперта, решение незамедлительно принять предложение российского лидера о проведении переговоров кажется очевидно верным. Тем не менее, Зеленский вместо согласия на предложенные условия выдвинул требование о 30-дневном перемирии, что, по мнению Асадзумы, говорит о попытке уклониться от переговоров."Во-первых, сейчас он очень боится, что при встрече с президентом Путиным он будет вынужден принять невыгодные для своей страны условия. Во-вторых, он, очевидно, рассчитывает, откладывая встречу, получить от Запада дополнительные поставки вооружений и дополнительной помощи и восстановить силы", - пояснил эксперт.В ночь на воскресенье российский лидер выступил перед российскими и зарубежными СМИ. В ходе выступления Путин выдвинул предложение Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что не исключает достижение реального прекращения огня, при условии, что оно будет соблюдаться со стороны украинских властей. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу как серьезную, подчеркнув стремление Москвы к мирному урегулированию. По его словам, ключевая задача переговоров состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов России.Тем не менее, Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина встречным ультиматумом, потребовав, чтобы с 12 мая Россия прекратила огонь в одностороннем порядке, добавив, что лишь после этого Киев будет готов обсуждать возможность переговоров. В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал украинские власти "немедленно" принять предложение Москвы о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский написал в соцсетях, что "будет ждать" президента России в Стамбуле в четверг.

https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857474138.html

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япония, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин