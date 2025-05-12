Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очень боится". В Японии объяснили, почему Зеленский не хотел переговоров - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857482000.html
"Очень боится". В Японии объяснили, почему Зеленский не хотел переговоров
"Очень боится". В Японии объяснили, почему Зеленский не хотел переговоров - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Очень боится". В Японии объяснили, почему Зеленский не хотел переговоров
Предложение президента России Владимира Путина к проведению прямых переговоров без предварительных условий представляет собой реальный шанс для Украины... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:48+0300
2025-05-12T11:48+0300
политика
япония
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина к проведению прямых переговоров без предварительных условий представляет собой реальный шанс для Украины остановить дальнейшие потери среди своего народа, однако Владимир Зеленский опасается, что ему придется согласиться на невыгодные условия. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости советник-директор Общества японо-российских связей и кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.По мнению эксперта, инициативу Москвы следует рассматривать как возможный прорыв в текущем кризисе. Он подчеркнул, что украинская сторона могла бы использовать этот момент, чтобы не допустить дальнейшего роста числа жертв. По мнению эксперта, решение незамедлительно принять предложение российского лидера о проведении переговоров кажется очевидно верным. Тем не менее, Зеленский вместо согласия на предложенные условия выдвинул требование о 30-дневном перемирии, что, по мнению Асадзумы, говорит о попытке уклониться от переговоров."Во-первых, сейчас он очень боится, что при встрече с президентом Путиным он будет вынужден принять невыгодные для своей страны условия. Во-вторых, он, очевидно, рассчитывает, откладывая встречу, получить от Запада дополнительные поставки вооружений и дополнительной помощи и восстановить силы", - пояснил эксперт.В ночь на воскресенье российский лидер выступил перед российскими и зарубежными СМИ. В ходе выступления Путин выдвинул предложение Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что не исключает достижение реального прекращения огня, при условии, что оно будет соблюдаться со стороны украинских властей. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу как серьезную, подчеркнув стремление Москвы к мирному урегулированию. По его словам, ключевая задача переговоров состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов России.Тем не менее, Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина встречным ультиматумом, потребовав, чтобы с 12 мая Россия прекратила огонь в одностороннем порядке, добавив, что лишь после этого Киев будет готов обсуждать возможность переговоров. В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал украинские власти "немедленно" принять предложение Москвы о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский написал в соцсетях, что "будет ждать" президента России в Стамбуле в четверг.
https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857474138.html
япония
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин
Политика, ЯПОНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин
11:48 12.05.2025
 
"Очень боится". В Японии объяснили, почему Зеленский не хотел переговоров

Асадзума: Зеленскому не нравится, что ему придется принять невыгодные условия

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Предложение президента России Владимира Путина к проведению прямых переговоров без предварительных условий представляет собой реальный шанс для Украины остановить дальнейшие потери среди своего народа, однако Владимир Зеленский опасается, что ему придется согласиться на невыгодные условия. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости советник-директор Общества японо-российских связей и кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
По мнению эксперта, инициативу Москвы следует рассматривать как возможный прорыв в текущем кризисе. Он подчеркнул, что украинская сторона могла бы использовать этот момент, чтобы не допустить дальнейшего роста числа жертв. По мнению эксперта, решение незамедлительно принять предложение российского лидера о проведении переговоров кажется очевидно верным. Тем не менее, Зеленский вместо согласия на предложенные условия выдвинул требование о 30-дневном перемирии, что, по мнению Асадзумы, говорит о попытке уклониться от переговоров.
"Во-первых, сейчас он очень боится, что при встрече с президентом Путиным он будет вынужден принять невыгодные для своей страны условия. Во-вторых, он, очевидно, рассчитывает, откладывая встречу, получить от Запада дополнительные поставки вооружений и дополнительной помощи и восстановить силы", - пояснил эксперт.
В ночь на воскресенье российский лидер выступил перед российскими и зарубежными СМИ. В ходе выступления Путин выдвинул предложение Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что не исключает достижение реального прекращения огня, при условии, что оно будет соблюдаться со стороны украинских властей. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу как серьезную, подчеркнув стремление Москвы к мирному урегулированию. По его словам, ключевая задача переговоров состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов России.
Тем не менее, Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина встречным ультиматумом, потребовав, чтобы с 12 мая Россия прекратила огонь в одностороннем порядке, добавив, что лишь после этого Киев будет готов обсуждать возможность переговоров.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал украинские власти "немедленно" принять предложение Москвы о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский написал в соцсетях, что "будет ждать" президента России в Стамбуле в четверг.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
"Абсурдно!" В Раде раскритиковали Зеленского после его требований к Путину
09:15
 
ПолитикаЯПОНИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала