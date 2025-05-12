https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857486311.html

"Комедиантство": в Совфеде прокомментировали громкие слова Зеленского

"Комедиантство": в Совфеде прокомментировали громкие слова Зеленского - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Комедиантство": в Совфеде прокомментировали громкие слова Зеленского

Заявление Владимира Зеленского о намерении приехать в Стамбул для участия в переговорах с Россией является не более чем спектаклем и попыткой создать видимость... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T13:38+0300

2025-05-12T13:38+0300

2025-05-12T13:38+0300

политика

украина

владимир зеленский

россия

владимир путин

константин косачев

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о намерении приехать в Стамбул для участия в переговорах с Россией является не более чем спектаклем и попыткой создать видимость активности, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, Зеленский избегает реальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, поскольку не располагает весомыми аргументами на переговорах.В воскресенье ночью российский лидер, выступая перед представителями российских и зарубежных СМИ, обратился к Украине с предложением возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В свою очередь, президент США Дональд Трамп 11 мая призвал Украину "немедленно" принять российскую инициативу. На фоне этих заявлений Владимир Зеленский сообщил, что будет ожидать Путина в Турции в четверг."Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются", - прокомментировал Косачев в эфире телеканала "Россия 24" заявление Зеленского, добавив, что подобные встречи требуют длительной и серьезной подготовки, приводя в пример подходы к возможному российско-американскому саммиту. Сенатор подчеркнул, что при обсуждении таких встреч используются разнопрофильные каналы связи, в том числе касающиеся украинской тематики, и все стремятся не совершать поспешных действий.Косачев также напомнил, что плохо подготовленная встреча может принести больше вреда, чем пользы, ссылаясь на пример неудачного визита Зеленского в Белый дом в феврале, который, по мнению Косачева, закончился для украинского президента провалом.Также сенатор заявил, что глава киевского режима сознательно пытается переложить ответственность на Россию, используя переговорную тематику как политический инструмент."Конечно же, Зеленскому встреча с президентом России сейчас не нужна от слова абсолютно. Он эту встречу должен бояться. Я уверен, что он её боится, потому что у него, на самом деле, как совершенно правильно говорит господин Трамп, за душой, что называется, нет никаких козырей. Это правда так. Зеленский находится в ситуации отвратительной. Он уже практически лишился американской поддержки. И он рискует окончательно провалиться на линии фронта", - добавил Косачев.В завершение он отметил, что нынешняя стратегия Зеленского направлена на попытку сохранить поддержку со стороны европейских стран и НАТО, что, по мнению Косачева, возможно лишь при продолжении риторики о якобы "недоговороспособности" России.

https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857482000.html

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украина, владимир зеленский, россия, владимир путин, константин косачев