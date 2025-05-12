https://1prime.ru/20250512/zelenskiy-857489382.html

"Игра на нашей крови". Депутат Рады раскритиковал планы Запада и Зеленского

"Игра на нашей крови". Депутат Рады раскритиковал планы Запада и Зеленского - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Игра на нашей крови". Депутат Рады раскритиковал планы Запада и Зеленского

Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил то президент России Владимир Путин выступает за достижение прочного мира, в то время как... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:42+0300

2025-05-12T14:42+0300

2025-05-12T14:42+0300

политика

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил то президент России Владимир Путин выступает за достижение прочного мира, в то время как Владимир Зеленский и его западные союзники настаивают на продолжении конфликта.В ночь на воскресенье российский лидер выступил перед российскими и зарубежными СМИ. В ходе выступления Путин выдвинул предложение Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что не исключает достижение реального прекращения огня, при условии, что оно будет соблюдаться со стороны украинских властей. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу как серьезную, подчеркнув стремление Москвы к мирному урегулированию. По его словам, ключевая задача переговоров состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов России. В свою очередь, президент США Дональд Трамп 11 мая призвал Зеленского "немедленно" согласиться на предложение Москвы.Дмитрук в своем Telegram-канале отметил принципиальное различие между позицией, которую занимает киевский режим при поддержке Запада и подходами Путина."Первые — требуют войны. Для них "мир — это смерть", потому что мир лишает их власти… Путин же предлагает фундаментальный мир — не через капитуляцию, а через прямые переговоры. Через взаимное признание интересов, условий безопасности и цивилизационного сосуществования", - написал Дмитрук. Кроме того, Дмитрук выразил уверенность в том, что стабильный и долгосрочный мир возможен исключительно при условии прямого диалога между сторонами, а подлинной гарантией безопасности для народов обеих стран станет личная встреча и договоренность между лидерами."Все остальное — дым, симуляция, геополитическая игра на нашей крови. Вы можете относиться к Путину как угодно — это ваше право. Но факт остаётся фактом: именно с его стороны поступают предложения о реальном мире. Очень скоро коллективному Зеленскому придется ответить на один очень простой вопрос: почему не закончили в марте 2022 года?" - подытожил депутат.

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украина, запад, владимир зеленский, рада, россия, владимир путин