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Золото открывает неделю снижением на 2%

Золото открывает неделю снижением на 2% - 12.05.2025, ПРАЙМ

Золото открывает неделю снижением на 2%

Стоимость золота опускается в понедельник утром примерно на 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T08:53+0300

2025-05-12T08:53+0300

2025-05-12T08:53+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в понедельник утром примерно на 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 69,91 доллара, или на 2,09%, до 3 274,09 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,29% - до 33,01 доллара за унцию. "Нам необходимо увидеть конкретные подробности в течение следующих торговых сессий, и тогда мы сможем получить представление о том, насколько значительный спад цен на золото мы наблюдаем", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). По прогнозам эксперта, дальнейшее сокращение спроса на активы-убежища может привести к падению стоимости драгоценного металла примерно до 3100 долларов за унцию. На настроения инвесторов могут влиять макроэкономические новости. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник.

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рынок, торги, сша, скотт бессент, comex, госсовет