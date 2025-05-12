https://1prime.ru/20250512/zoloto-857473484.html
Золото открывает неделю снижением на 2%
Золото открывает неделю снижением на 2% - 12.05.2025, ПРАЙМ
Золото открывает неделю снижением на 2%
Стоимость золота опускается в понедельник утром примерно на 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T08:53+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в понедельник утром примерно на 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 69,91 доллара, или на 2,09%, до 3 274,09 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,29% - до 33,01 доллара за унцию. "Нам необходимо увидеть конкретные подробности в течение следующих торговых сессий, и тогда мы сможем получить представление о том, насколько значительный спад цен на золото мы наблюдаем", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale). По прогнозам эксперта, дальнейшее сокращение спроса на активы-убежища может привести к падению стоимости драгоценного металла примерно до 3100 долларов за унцию. На настроения инвесторов могут влиять макроэкономические новости. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник.
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рынок, торги, сша, скотт бессент, comex, госсовет
Экономика, Рынок, Торги, США, Скотт Бессент, Comex, Госсовет
Золото открывает неделю снижением на 2%
Цена на золото опустилась на 2%
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в понедельник утром примерно на 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 69,91 доллара, или на 2,09%, до 3 274,09 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,29% - до 33,01 доллара за унцию.
"Нам необходимо увидеть конкретные подробности в течение следующих торговых сессий, и тогда мы сможем получить представление о том, насколько значительный спад цен на золото мы наблюдаем", - прокомментировал агентству Блумберг главный аналитик AT Global Markets Australia Ник Твидейл (Nick Twidale).
По прогнозам эксперта, дальнейшее сокращение спроса на активы-убежища может привести к падению стоимости драгоценного металла примерно до 3100 долларов за унцию.
На настроения инвесторов могут влиять макроэкономические новости. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Совместное заявление по прошедшим переговорам будет опубликовано позднее в понедельник.
Золото готовится завершить неделю ростом