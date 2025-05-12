https://1prime.ru/20250512/zoloto-857499051.html

Цена на золото ускорила снижение до 3 процентов

Цена на золото ускорила снижение до 3 процентов - 12.05.2025, ПРАЙМ

Цена на золото ускорила снижение до 3 процентов

Стоимость золота в понедельник вечером увеличила темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T18:51+0300

2025-05-12T18:51+0300

2025-05-12T18:51+0300

экономика

рынок

золото

фьючерсы на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/79/842087952_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_edbeb8636121f0b77f85ed9950f2ef7e.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером увеличила темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.40 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 100,21 доллара, или на 3%, до 3 243,71 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,56% - до 32,73 доллара за унцию. Трейдеры продолжают отыгрывать новости вокруг отношений между США и Китаем. Представители стран в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. Во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что годовая инфляция в стране по итогам апреля осталась на уровне месяцем ранее в 2,4%. А за апрель индекс потребительских цен, согласно прогнозам, вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в марте.

https://1prime.ru/20250512/zoloto-857473484.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, золото, фьючерсы на золото