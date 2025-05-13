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"Ростех" подключил "Аэрофлот" к отечественной системе передачи данных ACARS

"Ростех" подключил "Аэрофлот" к отечественной системе передачи данных ACARS - 13.05.2025, ПРАЙМ

"Ростех" подключил "Аэрофлот" к отечественной системе передачи данных ACARS

Компания "Инфоком-Авиа" (входит в "Ростех") и авиакомпания "Аэрофлот" заключили договор о коммерческой эксплуатации отечественного сервиса цифровой авиационной... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T10:05+0300

2025-05-13T10:05+0300

2025-05-13T10:05+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Компания "Инфоком-Авиа" (входит в "Ростех") и авиакомпания "Аэрофлот" заключили договор о коммерческой эксплуатации отечественного сервиса цифровой авиационной связи "борт-земля" (ACARS), сообщили в "Ростехе". Российская система ACARS разработана компанией "Инфоком-Авиа" совместно с компанией "Азимут" взамен иностранных аналогов, ставших недоступными для авиакомпаний РФ из-за санкций. "Компания "Инфоком-Авиа" (входит в УК "Азимут" Госкорпорации Ростех) и крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" заключили договор о коммерческой эксплуатации отечественного сервиса цифровой авиационной связи "борт-земля" (ACARS). Система соответствует всем международным стандартам, повышает эффективность эксплуатации парка авиаперевозчиков и безопасность полетов", - сообщили в "Ростехе". Партнерами была создана сеть наземных станций на основных направлениях полетов "север-юг" и "запад-восток" и сформирован центр обработки данных на территории России. Отечественный сервис ACARS обеспечивает цифровой обмен авиационными сообщениями с самолетами. Передача данных "борт-земля" помогает в режиме реального времени передавать телеметрию с самолета в центр управления авиакомпании. Цифровая связь позволяет обмениваться с экипажем метеопрогнозом, другой необходимой информацией и инструкциями, в том числе в критических ситуациях. В тестировании сервисов ACARS с самого начала участвовали отечественные авиакомпании, в том числе "Аэрофлот". В перспективе использование сервиса ACARS предполагает внедрение новых видов аэронавигационного обслуживания, ранее недоступных в России: цифровая автоматическая передача информации в районе аэродрома (D-ATIS), цифровое диспетчерское разрешение на вылет (DCL) и связь "диспетчер-пилот" (СPDLC).

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бизнес, технологии, россия, рф, ростех, аэрофлот, азимут