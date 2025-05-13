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"Росатом" начал изготовление оборудования для малой АЭС в Узбекистане
"Росатом" начал изготовление оборудования для малой АЭС в Узбекистане - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Росатом" начал изготовление оборудования для малой АЭС в Узбекистане
Госкорпорация "Росатом" приступила к изготовлению оборудования для первого блока атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане, заявили журналистам | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:21+0300
2025-05-13T12:21+0300
2025-05-13T12:21+0300
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ТАШКЕНТ, 13 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" приступила к изготовлению оборудования для первого блока атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане, заявили журналистам в пресс-службе госкорпорации. В Ташкенте во вторник открылась международная энергетическая неделя Узбекистана UEW-2025. "Сегодня "Росатом" начал изготовление оборудования для первого блока электростанции малой мощности, строящейся в Узбекистане по российской технологии", - сказал представитель госкорпорации на полях международной энергетической недели. По его словам, на заводе в Санкт-Петербурге началась разливка стали для изготовления оборудования. В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
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россия, узбекистан, ташкент, росатом
Энергетика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Росатом
"Росатом" начал изготовление оборудования для малой АЭС в Узбекистане
"Росатом" начал изготовление оборудования для первого блока малой АЭС в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 13 мая - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" приступила к изготовлению оборудования для первого блока атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане, заявили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
В Ташкенте во вторник открылась международная энергетическая неделя Узбекистана UEW-2025.
"Сегодня "Росатом" начал изготовление оборудования для первого блока электростанции малой мощности, строящейся в Узбекистане по российской технологии", - сказал представитель госкорпорации на полях международной энергетической недели.
По его словам, на заводе в Санкт-Петербурге началась разливка стали для изготовления оборудования.
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АСММ. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт - шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. В сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
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