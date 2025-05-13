https://1prime.ru/20250513/agroeksport-857521538.html
Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 15%
Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 15% - 13.05.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 15%
Россия увеличила экспортные поставки кормов для кошек и собак в 2024 году - их объем превысил 108,5 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в 2023 году, сообщает... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:37+0300
2025-05-13T13:37+0300
2025-05-13T13:37+0300
экономика
россия
бизнес
рф
белоруссия
агроэкспорт
минсельхоз
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/79/842357999_0:12:2400:1362_1920x0_80_0_0_9b206f50abed8485e330cd596cecc36f.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия увеличила экспортные поставки кормов для кошек и собак в 2024 году - их объем превысил 108,5 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в 2023 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, по итогам 2024 года российский экспорт кормов для кошек и собак составил более 108,5 тысячи тонн. В сравнении с 2023 годом объем поставок вырос на 15% в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там отметили, что лидером по импорту отечественных кормов стала Белоруссия, куда было отправлено 51% от общего объема поставок за рубеж. Следом идет Казахстан с 34% от общего объема экспорта. Замыкает тройку лидеров Узбекистан – 4%. На четвертом и пятом месте расположились Киргизия и Азербайджан - на них пришлось по 3%. По информации Росстата, в 2024 году производство составило 1,5 миллиона тонн, что на 7,4% превышает показатели 2023 года.
https://1prime.ru/20250513/vaktsina-857515562.html
рф
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/79/842357999_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_cf0ca7b5557a03babb6a30808ae46095.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, белоруссия, агроэкспорт, минсельхоз, росстат
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Агроэкспорт, Минсельхоз, Росстат
Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 15%
"Агроэкспорт": Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 15%
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия увеличила экспортные поставки кормов для кошек и собак в 2024 году - их объем превысил 108,5 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в 2023 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, по итогам 2024 года российский экспорт кормов для кошек и собак составил более 108,5 тысячи тонн. В сравнении с 2023 годом объем поставок вырос на 15% в натуральном выражении", - говорится в сообщении.
Там отметили, что лидером по импорту отечественных кормов стала Белоруссия, куда было отправлено 51% от общего объема поставок за рубеж. Следом идет Казахстан с 34% от общего объема экспорта. Замыкает тройку лидеров Узбекистан – 4%. На четвертом и пятом месте расположились Киргизия и Азербайджан - на них пришлось по 3%.
По информации Росстата, в 2024 году производство составило 1,5 миллиона тонн, что на 7,4% превышает показатели 2023 года.
Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям на людях