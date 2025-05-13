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Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 15%

Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 15% - 13.05.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт кормов для кошек и собак на 15%

Россия увеличила экспортные поставки кормов для кошек и собак в 2024 году - их объем превысил 108,5 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в 2023 году, сообщает... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T13:37+0300

2025-05-13T13:37+0300

2025-05-13T13:37+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия увеличила экспортные поставки кормов для кошек и собак в 2024 году - их объем превысил 108,5 тысячи тонн, что на 15% больше, чем в 2023 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, по итогам 2024 года российский экспорт кормов для кошек и собак составил более 108,5 тысячи тонн. В сравнении с 2023 годом объем поставок вырос на 15% в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там отметили, что лидером по импорту отечественных кормов стала Белоруссия, куда было отправлено 51% от общего объема поставок за рубеж. Следом идет Казахстан с 34% от общего объема экспорта. Замыкает тройку лидеров Узбекистан – 4%. На четвертом и пятом месте расположились Киргизия и Азербайджан - на них пришлось по 3%. По информации Росстата, в 2024 году производство составило 1,5 миллиона тонн, что на 7,4% превышает показатели 2023 года.

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россия, бизнес, рф, белоруссия, агроэкспорт, минсельхоз, росстат